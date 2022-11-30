【死因研訊】男子涉7.1刺警後自插身亡死因研訊　兄長稱死者不曾透露政見

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2021年7.1回歸紀念日當晚，50歲男子梁健輝涉在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷男警後，自插胸口身亡。死因庭今（30日）起召開死因研訊，設2男3女陪審團。死者兄長指死者性格內向，不曾透露政見，亦沒有與警員有不愉快經歷，其生前數月言行正常，沒有顯露出厭世或輕生傾向，在事發後才得知死者曾任職《蘋果日報》。庭上亦展示死者在筆記簿上，寫有質疑警方在7.21元朗站襲擊事件後，無資格維持治安的字句。

死者梁健輝（終年50歲）在2021年7月1日晚上，在銅鑼灣崇光百貨外用刀刺傷機動部隊警員蘇敬祖後自刺胸口，同日送往律敦治醫院搶救後不治。研訊由死因裁判官高偉雄審理，警務處被列為有利害關係方。研訊將傳召15名證人作供，並會讀出逾20份證供及文件等，多份供詞針對死者疑涉的企圖謀殺案而錄取的供詞，死因裁判官特別提醒死因庭並非刑事審訊，不會審理死者涉及的刑事罪行。

庭上讀出目擊者媒體「看中國」黃姓女記者的供詞。黃指於案發當晚於銅鑼灣崇光百貨外採訪，拍攝現場情況。當晚10時許，1名約1.8米高的男子從她身旁跑過，之後看見地上有類似USB記憶體碎片的東西，1名警員往東角道方向跑前幾步後倒地，男子之後被制服在地上。據入境處紀錄，黃在案發翌日錄取該份口供後至今未有返港，故未能傳召她出庭作供。

另一目擊者網媒Free HK男記者的供詞指，當晚10時05分在崇光百貨外休息，突然聽到有人大叫「咩事呀」、「咪郁」等，遂開機拍攝。他看見死者在5至7米外持刀急步走近其方向，多名警員緊接追上，兩警擎槍指向死者。男記者再看到死者時以左手掩胸，胸口湧出大量鮮血，隨後被數名警員制服。

死者兄長亦到庭作供，死因研訊主任為其申請匿名令，家屬指過往曾受滋擾，死因裁判官頒下匿名令，以X代稱家屬姓名，傳媒或公眾不可發布可識別X身分的資訊。

死者兄長X供稱，不清楚死者生前從事的工作，事發後才得知死者曾任職《蘋果日報》。X指死者性格內向，喜歡看書和砌模型，形容死者勤奮，思想成熟。死者中學畢業後讀過機電工程和商業文憑，工作一段時間後再赴澳洲半工讀銀行及金融學士，約27歲返港後因找不到理想工作一直待業，為此與父母鬧翻，並在找到工作後遷出。直至2008年，死者疑因經濟壓力搬回父母家中。

X指自己沒有與父母同住，在過節的家庭聚會或探望父母時會見到死者，但兩人沒有私下聯絡。X形容死者為人冷靜，沒有表達過社會事件和新聞的看法，亦沒有透露過政見，或與警察有不愉快經歷。X在事發前數個月見過死者10數次，死者當時言行正常，沒有透露感到厭世或想輕生。

庭上又展示筆記簿上的手寫字，X確認是死者的筆跡，上面寫著「經過721果（嗰）晚，你地仲認為有資格維持治安，仲用埋XXXX忠誠勇毅做口號，真係忠誠勇毅，全部契弟」。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣