【三隧分流】西隧擬收$60紅隧東隧加價$30　議員斥料三隧齊塞

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西隧專營權明年八月屆滿，政府表明調整收費達至三隧分流。消息指，政府將分階段調整三條過海隧道收費，首階段私家車過西隧減至60元，紅隧及東隧劃一收30元。立法會議員張欣宇說，. 繁忙時段的根本問題是三隧總需求遠超總容量，現在情況下分流意義不大。

擬議新收費 現有收費 紅磡海底隧道 $30 $20 東區海底隧道 $30 $25 西區海底隧道 $60 $75

資料來源：消息人士

消息指將分階段推行，首階段私家車使用西隧減價15元，收60元；最擠塞的紅隧加百分之五十，收30元；東隧亦同步加至30元。其後或因應交通情況，推出不同時段不同收費。 據了解，運輸及物流局稍後向立法會提交文件，講述詳細方案。

張新宇說， 繁忙時段的根本問題是三隧總需求遠超總容量，在這種情況下，所謂分流，意義不大，甚至會造成三隧齊塞。最新放風的60/30/30劃一收費方案，既不能實質減少車流，也沒有推出分時段收費，令人費解。特他認為真正的分流目標，應當是在非繁忙時間善用西隧的大量剩餘容量，緩解紅隧在非繁的擁擠，並盡量吸引部份車流在非繁時間出行。

2021年過海隧道交通需求 紅隧 東隧 西隧 隧道設計容車量（每小時/單向） 2,600 2,600 4,200 平日早上繁忙時段往港島平均每小時車流 3,700（142%） 3,400（81%） 平日晚上繁忙時段往九龍平均每小時車流 3,700（142%） 3,300（79%）

資料來源：立法會文件

他並期望，收回隧道後，一個重要目標是「還利於民」，降低整體出行成本，而不是加價。

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責任編輯：袁澍