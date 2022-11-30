【文化藝術】唐英年指香港先天條件於亞洲佔優　冀西九成為文化藝術新台階

▲ 唐英年指香港先天條件於亞洲佔優，冀西九成為文化藝術新台階。（恒大提供）

西九文化區多項文化藝術地標已落成啟用，不少國際級的大型藝術表演及展覽接踵而至。西九文化區管理局董事局主席唐英年在香港恒生大學傳播學院一個節目中表示，香港的先天條件在亞洲佔絕對優勢，加上國家在《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為「中外文化藝術交流中心」，他深信西九文化區能夠立足亞洲，成為向世界推廣文化藝術的重要平台。

唐英年強調，西九文化區可以發展成為文化藝術新台階。他認為過去東京、新加坡和上海均以成為文化藝術交流中心為目標，但因語言、市場規模、貨幣及出入口條例等限制，最終未能成功。香港憑藉健全的海關、稅制、法律制度和文藝設施等硬件優勢，加上文化藝術漸趨普及，令更多人才願意投身相關行業，推動香港文化藝術發展進入新階段。

營運方面，環觀全球，絕少藝術文化設施可以自負盈虧，唐英年坦言西九文化區亦是一樣，收入主要來自商業設施，例如餐廳和辦公大樓，大部份經費需由管理局補貼，這樣的經營模式十分普遍。他表示，文藝項目與民生事務的資源分配不應存在競爭，希望政府能給予多些空間，善用西九黃金地段的優勢，放寬改變用途，以商業設施補貼文化區的經費。

唐英年期望西九文化區能成為香港人生活的一部份，並將自豪感和歸屬感帶給新一代香港人。他指西九文化區坐落香港心臟地帶，所有設施均建築在步行範圍 區內，為世界獨有。過去一年，因兩地仍未通關，參觀人數比預期少。但即使閉館3個月，M+仍錄得200萬入場人次；故宮文化博物館開幕短短4個月，更有超過50萬訪客。由此可見，香港市民渴望擁有一個可以讓他們了解藝術的地標。

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記者：黃穎津