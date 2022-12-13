免疫療法納入標準治療  有助推進癌症治療個人化

面對癌症，醫學界除了研發新藥，亦不斷嘗試找出不同的基因問題而導致癌症，有助「對症下藥」。同樣是大腸癌，不同患者可有着不同的治療組合，除了為人熟悉的化療、電療和標靶療法外，免疫治療是近年新興的治癌方法，在治療MSI-H癌症上更有不錯的成效。免疫治療的副作用和傳統化療有所不同，不但提高病人的存活率，而且大大改善癌症患者的生活質素。

何謂micro-satellite和 MMR？

一般人或許對於micro-satellite（微衛星）和MMR（核酸錯配修復）都很陌生，到底這些是甚麼？ Micro-satellite是基因中重複出現的序列。同一個體內全身細胞微衛星重複的數目是相同的。 細胞分裂時，基因複製過程出錯可以導致微衛星數目不穩定。MMR則是一種修復機制去減低出錯的機會。 內科腫瘤科醫生黃鈞雄表示，當MMR喪失錯配修復功能，即dMMR（核酸錯配修復缺陷），便會導致MSI （micro-satellite instability，微衛星不穩定)。」

近年，醫學界發現MSI-H（高度微衛星不穩定）與癌症有密切關係，黃醫生指子宮內膜癌、胃癌、大腸癌等常見癌症殺手，有較大機會出現MSI-H，當中子宮內膜癌的比率高達30%，其次是胃癌22%，大腸癌15%。黃醫生續稱，癌症期數亦會影響MSI-H的比率，如二期大腸癌佔15-18%，第三、四期大腸癌則會分別下降至9-10%及4-5%。

▲ 中大臨床腫瘤學系教授馬碧如（左）和內科腫瘤科黃鈞雄醫生（右）均認為混合治療成效較高，盼免疫治療能普及化。

檢測MSI／MMR須考慮三大因素

現時可透過兩種最常見的方法進行MSI和MMR檢測，黃醫生說︰「MSI可透過PCR（Polymerase Chain Reaction，過聚合酶連鎖反應）來測試，會各抽取病人的癌細胞及正常細胞，個別針對五個特定的微衛星點作對比，若發現該對比點中超過2個或以上有差異，則為MSI-H（高度微衛星不穩定）。而MMR則可透過IHC (Immunohistochemistry，組織免疫學染色) 方式檢測，錯配修復主要由四種MMR蛋白負責，包括MLH1、MSH2、MSH6 及 PMS2，我們會將以上四種蛋白染色，若發現癌細胞內缺少其中一種蛋白表現，則是dMMR（核酸錯配修復缺陷； 若全部蛋白表現正常，便屬於pMMR（核酸錯配修復完整）。」

另有一種 NGS（Next Generation Sequencing，次世代定序）的檢查方法，是以病人的癌細胞作全面基因突變檢查，不單能檢測MSI和MMR，更能檢測其他標靶，但費用相對較高昂。此外，醫生在評估病人應否進行MSI／MMR檢測時，主要考慮三大因素：首先，使用傳統的治療方法如標靶、化療等都已失效，並未有其他合適的治療方案；第二，大腸癌第二期術後仍具高復發風險，便可安排術後的化驗以作病情觀察；第三，大腸癌患者完成第一或第二線的化療後效果不理想，甚至出現抗藥性。

免疫治療早在外國成第一線擔當

以大腸癌為例，在免疫治療出現前，出現MSI-H的大腸癌患者主要以化療及標靶作治療。黃醫生指相較傳統的化療或混合治療，醫學界發現免疫治療對MSI-H的大腸癌病人更加有效。

黃醫生指免疫治療在晚期癌症擔任重要的角色，在治療MSI-H的大腸癌病人時，被視作有效的第一線藥物，形容「愈早用愈好」。他強調應在病情前期就加以應用，方能在病人免疫力、承受力及狀態最佳的情況下，更好地控制病情，從而減低病情惡化的機會。中大臨床腫瘤學系教授馬碧如補充︰「有研究發現PD-1免疫抑制劑在一至三線療效均比傳統化療優秀。」她續指，在外國，PD-1的治療方式在MSI-H癌症中經已註冊並成為標準治療，反觀本港公營醫療仍在觀望階段，只沿用傳統化療和標靶。

混合治療成效高 盼能普及化

黃醫生表示免疫治療和傳統化療的副作用並不同，雖然針對部分癌症，免疫治療效果較佳，也沒有像化療的副作用，如令人疲勞、 反胃、口腔潰爛、脫髮等;但免疫治療具一定風險，少數病人接受免疫治療後，白血球不但攻擊癌細胞，也攻擊正常細胞，導致嚴重副作用，如肝炎、肺炎、心肌炎等，或需要送往深切治療。另外免疫治療控制腫瘤的速度相較化療慢，在個別情況下可考慮混合兩種的治療手法，以化療或標靶配搭免疫治療，成效更高。馬教授提出免疫治療雖已被証實其對癌症病人之成效，但能否配合傳統治療一同使用以及是否適用，須因應個人情況與主診醫生商討。

（特約）

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