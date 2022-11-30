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【勞動人口】本港兩年約14萬勞動人口流失　25至39歲群組最高涉約7萬人

社會 15:22 2022/11/30

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(梁偉榮攝)

《2022年施政報告》指出，過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。勞工及福利局局長孫玉菡今日（30日）表示，施政報告提出了一系列招攬人才的措施，包括「高端人才通行證計劃」、放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」，及取消「優秀人才入境計劃」兩年的年度配額等措施，目標在2023至2025年，每年吸納至少3萬5千名，預計留港至少12個月的人才，相信很大程度可以紓緩本地人力短缺的情況。

立法會議員容海恩會議上提出約14萬流失的勞動人口詳情及如何填補因勞動人口流失而出現的相應職位空缺。孫玉菡指，在2020年第2季至2022年第2季期間，有大約14萬勞動人口流失，其中25至39歲的群組流失量最高，涉及約7萬8千人，而流失人口中又以「輔助專業人員」的職業組別流失量多，有大約7萬1千人，政府並沒有就離港人士進行追蹤調查，無法掌握他們離港前的收入及離港的原因。

他又稱，過去兩年本地勞動人口下降的其中一項重要原因是在環球疫情影響下，移入人口大幅減少。隨着本地疫情受控，入境檢疫措施放寬，移入人口數目回升，未來勞動人口緊張的情況應可得到紓緩。

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責任編輯：余思嵐

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勞工及福利局 立法會 施政報告

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