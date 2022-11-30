【死亡真相】上電視籲緝兇露詭異笑容　喪妻男2個月後被捕真相逆轉

▲ 一名日本議員在妻子去世一年之際，接受電視台訪問呼籲緝兇，結果真相逆轉。

日本發生一宗曲折離奇的殺人案，死者是日本一名議員的妻子，她去年被人勒斃。丈夫在妻子去世一年之際，接受電視台訪問呼籲緝兇，事隔兩個月後，他卻被警方拘捕，涉嫌殺害妻子。有網民翻看他當時受訪的影片，發現他竟笑著談論喪妻之痛，並露出詭異笑容，種種舉動都令人毛骨悚然。

綜合日本傳媒報道，48歲長野縣議員丸山大輔的妻子丸山希美，於去年9月29日上午7時，被發現倒斃在丸山家族經營的酒舖一樓辦公室，事發地點毗連他們的住所，其後證實她遭勒頸窒息致死。當時47歲的丸山希美陳屍在一個夾萬旁，不過夾萬未有被破壞的痕跡，警方初步排除行兇動機與金錢有關。

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供稱有不在場證據

事發後丸山大輔向警方供稱，妻子遇害當日他因出席縣議會而在外留宿，未有回家。今年9月底，丸山希美離世一年，丸山大輔接受傳媒訪問，重提妻子的死亡經過。他稱當日接到長子來電告知妻子出事了，隨即趕過去，卻在路上接到電話通知妻子已不治的惡耗。他又談及夫妻之情、對亡妻的思念，感謝她生前為家庭的付出，又處處協助他。

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可是在丸山受訪後兩個月，警方於本月28日以涉嫌殺人罪將他逮捕。警方經調查後發現，他指事發時有不在場證明，但與事實並不相符。他供稱當日在長野市議員會館留宿，不過從行車電子通行紀錄可見，他曾駕車前往其他地方，行蹤有待進一步調查。

笑談亡妻惹議

丸山涉嫌殺人的消息傳出後，掀起當地社會熱議，他在兩個月前接受訪問的片段亦瘋傳。有網民認為丸山在談論亡妻時異常冷靜，怎樣也不覺得他對妻子的感情有多深，他甚至不自覺流露出笑容，令人難以置信。

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從影片可見，當時丸山在電視前表示，希望犯人可以對自己所做的事有罪惡感，勸喻他盡快自守，接受應有的懲罰。現在看來，他當時的說話實在讓人不寒而慄。

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責任編輯︰王明芳