【疫後筍工】婚宴一項「快樂工作」豬籠入水　月入百萬遠超二三綫歌手

▲ 婚宴樂隊現時月入隨時過百萬，遠超二三綫歌手的收入。（i-stock圖片）

呢輪，真係好多飲宴。因前年、去年及今年初結婚的新人，排隊補請喜酒也。

最過癮，新郎新娘拖埋BB做儀式，結婚順便仔女百日宴或生日等一齊做埋，時代標記。

絕大部分新娘子，一如「肥女B」，擺酒當日，一定要靚。所以，半年前已經「做嘢」，keep完呢樣keep嗰樣，非常之有紀律，也非常之刻苦，決心驚人。

另外，就是要婚禮現場氣氛好！氣氛營造，除現場布置及美酒食物外，當中一環，是要有現場音樂。

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唔講唔知，原來由近幾個月開始到明年，有一種職業，簡直天之驕子，唔憂無工開之餘，倒轉，「卜」到爆晒，分分鐘一日要走兩場——婚宴的樂隊。

如今擺酒的年輕新人，多是二十多到三十多歲，音樂品味當然不會是老餅一類唱懷舊經典歌。故此，老牌樂隊又或菲律賓Band，根本唔適合。唯一選擇，正是與新人同年代的樂手及歌手。其實，要求唔低，要彈得唱得，熟悉九十年代到今天的情歌，起碼要二三百首唔使睇譜都可隨時演出。

▲ 婚宴樂隊最近受惠新人補擺婚宴，工作滿滿。（作者提供相片）

當然，更要靚仔靚女啦！如是，一旦唱出口碑，就可豬籠入水矣。

最近，我肥碌參加婚宴，聽到一隊相當正的，名「嘆佬」，一查價錢，嘩，肯定月入遠遠多過二、三綫歌手，兼且，無乜壓力，次次好似朋友一齊玩，輕輕鬆鬆每隊月入百萬元！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「月入百萬「快樂工作」」

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