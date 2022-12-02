【江澤民病逝】政商界到中聯辦弔唁　12.6全體議員在立法會大樓默哀

▲ 市民悼念江澤民。（陳國峰攝）

前國家領導人江澤民病逝，中聯辦昨起在辦公樓內設靈堂接受各界弔唁，今日續有政商界人士前往悼念。包括基本法委員會副主任譚惠珠；全國政協常委陳馮富珍、林淑儀，以及多位港區人大代表。商界方面，新地主席郭炳聯、新地執董郭基煇、郭基泓到場。

立法會內委會會前默哀悼念

另外，立法會內務委員會下午開會前舉行默哀儀式，全體委員肅立一分鐘悼念江澤民。內會副主席馬逢國宣布，下周二（6日）上午10時北京人民大會堂舉行追悼大會，全體立法會議員將同步在立法會大樓地下大堂進行默哀。

譚惠珠憶述，1989年後中央關係惡劣，中國在國際上備受壓力，基本法起草及玫瑰園計劃的商談一度停頓，但在江澤民主政下，基本法最終完成、玫瑰園計劃順利推展，香港如期回歸，「一定有好多好有智慧的安排才能達到。」

她續指，江澤民與香港關係密切，對香港事務吸收能力高，熟悉香港情況，會聽港區人大講國家和香港的事，「吸收得好快、反應好快，告訴我們什麼是國家大義、一國兩制，香港的責任是聯通國際。」

▲ 不少市民前往獻花弔唁。（陳國峰攝）

林淑儀亦稱，江澤民一直好關心香港該如何準確執行及落實「一國兩制」，「他有句話很出名：河水不犯井水，即大家堅守承諾，香港不要想著干預內地，內地亦不要插手處理香港具體事務，這樣一國兩制才能順利執行。」

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責任編輯：林曉君