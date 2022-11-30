【麵包當早餐】常吃麵包易墮高脂高糖陷阱　營養師教6招食麵包較健康不怕肥

▲ 營養師教6招如何食麵包較健康。

本港很多學童返學「趕頭趕命」，有時貪方便快捷食一個麵包當早餐，雖然爸媽知道麵包含有反式脂肪、高油、高糖、高鈉等陷阱，但很難完全避免不讓仔女食市面購買的麵包。家長大可由揀選麵包入手，並配合其他飲食習慣，參考營養師教大家6招食麵包較健康不怕肥。

台灣營養師張家榕開設了facebook專頁「Angela營養師」，她撰文指出很多人問及有關吃麵包的意見，Angela表示的確不建議常以麵包當正餐，原因並不是因為熱量，而是以下3方面，包括麵包裡藏有果醬、精緻糖、油脂、鈉等；麵包多以精緻澱粉為主，易影響血糖和胰島素，令大家比較快餓；吃麵包而沒均衡搭配，易令人吃不到足夠的維他命和礦物質。

如果想食得較健康而又滿足到食麵包的慾望，Angela建議可以80%吃原型食物、20%吃自己想吃的食物，大部分時間選擇相對好的，一樣可以健康不增肥。

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6招食麵包比較健康

大家如果真的要吃麵包，如吃麵包做早餐，可以留意營養師Angela的意見，有6個方法「將傷害降到最低」，比較健康。

1. 避開某些麵包種類︰關鍵字像是奶酥、奶油、煙肉、千層、撻、批等，因為當麵包有以上字眼，代表它含有較多的油脂，熱量高。

2. 選擇較適合的︰自己動手做麵包當然好，如果買市面上的麵包，可選擇無餡、無醬的小麵包，而全麥或全穀雜糧類麵包等膳食纖維含量比較多，亦可多考慮選擇。

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3. 鹹的比甜的好一些︰原味無餡料是首選，其次是鹹的麵包，最後才選購甜的麵包。有餡料的麵包熱量較高，而太甜的麵包糖分高，亦影響健康。

4. 看成分和營養標示︰如選擇購買包裝好的麵包，可留意其營養標籤，宜選擇添加糖、添加劑較少的。

5. 均衡搭配蔬菜和蛋白質︰搭配其他食物，包括蔬菜和蛋白質可增加飽足感、降低升糖指數GI值。

6. 與其他澱粉替換︰麵包屬經由多重加工後的精緻澱粉質，精緻澱粉質不宜多食。麵包宜與其他澱粉的食物替換，尤其以原型澱粉質為佳，如番薯、栗米和南瓜等。

內容獲「Angela營養師」供授權轉載報道，原文【按此】

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責任編輯︰顏紫燕