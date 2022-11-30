【KO失眠】長期失眠眼光光等天光　營養師推介6大助眠營養素【附食物推薦】

▲ 長期失眠眼光光等天光，營養師推介6大助眠營養素。

不少都市人都深受失眠問題困擾，每晚眼光光等天光，十分煎熬。台灣營養師劉怡里指出，據世界衛生組織調查數據顯示，全球有27%人存在睡眠問題，她推薦了6種營養素，有助一夜好眠。

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營養師劉怡里於Facebook專頁分享6種助眠營養素，並拆解這些的營養素的功效和推薦食物。

1. 色胺酸

食物：乳製品、香蕉、堅果、雞肉、牛肉、朱古力、海藻、菠菜。

功效：是製造人體內的自然抗憂鬱劑血清素的關鍵原物料。

劉怡里建議，晚餐可選擇雞肉料理，因富含色胺酸可製造成血清素，心情放鬆有助維持良好睡眠品質；

另外，胚芽米是優質的澱粉，可刺激胰島素分泌，同樣有助色胺酸形成。

2. 維他命B雜

食物：全穀類、豆類、深綠色蔬菜、木瓜、堅果類。

功效：維他命B6在色胺酸合成血清素的過程中，扮演不可或缺的角色。當人體處於壓力狀態下，甚至捱夜，都會消耗大量的維他命b雜。

3. 維他命C

食物：建議從新鮮水果中攝取，如番石榴、奇異果、柑橘類，由於蔬菜必須經過加熱烹調，而水果中所含的營養素較不易流失。

功效：神經緊繃、壓力大的情況下，容易消耗維他命C。

4. Omega-3脂肪酸

食物：多進食魚類補充，如鯖魚、秋刀魚、鮭魚等。

功效：維持大腦神經傳導功能正常運作的重要營養物質，針對工作疲勞或容易焦慮、睡不好的人士，小型深海魚中的Omega-3脂肪酸可以提升睡眠品質，減少身體發炎。

5. 鈣

食物：牛奶、小魚乾、豆腐、芥蘭、莧菜、小白菜、黑芝麻。

建議早晚喝一杯奶，補充鈣質，特別在晚餐後喝牛奶，可穩定神經、放鬆血管，消除一天的疲勞。

6. 鎂

食物：菠菜、南瓜子、黑朱古力、蕎麥。

功效：具有鎮靜及放鬆肌肉的作用，睡前補充能增進睡眠品質。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「劉怡里 營養師」。

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責任編輯：羅嘉欣