【仔仔一堂】型男主廚Kenny自爆缺乏安全感　 HoHo與Louis爆發小學雞事件

▲ J2節目《仔仔一堂》

由王賢誌（Vinci）監製及主持、一連二十集的J2全新綜藝真人騷節目《L仔仔一堂》（Boyscation），找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝，在Vinci帶領下透過比賽、朝夕相處及參與不同任務，增進彼此間的交流及感情。

觀眾亦能透過十位仔仔的溫馨有趣相處，及製作組設計的特別事件，更深入了解性小眾如何衝破障礙、獲得親友諒解及支持，並如何透過「愛」建立信心，達到忠於自己並「勇敢去愛」。

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Kenny：我缺乏安全感

經過兩集熱身，今晚（11月30日）真人騷開始進入戲肉，開始第一次投票選「最佳初次印象」的仔仔。Andrew投票給Louis話覺得對方係「幾serious嘅人、professional同cool，幾型喎。」

不過Louis的選擇卻是Ray，覺得他「夠charm、開心」，所以selfie時也揀了跟Ray合照。Kenny表明不會揀靚仔，他的理由是︰「唔會揀好靚仔嘅人拍拖，冇安全感，其實我缺乏安全感。」

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Juzco+Ray被發現私下約會

10位仔仔會接受第一個任務，不過開始之前主持人Vinci「抽出」兩位私下約會的仔仔，原來是Juzco同Ray，更有相為證。

他們解釋是相識已經幾年，今次借拍攝機會約出來見面。Vinci亦好大方話︰「我冇話唔畀見，不過你哋啲解釋同尷尬，有啲奇怪啫。」

▲ Juzco、Ray被發現私下約會。（影片截圖）

出現小學雞事件

稍後他們會分成兩組外出買餸煮飯，不過臨行前又出現小插曲，HoHo表現嬲嬲豬，原來他心目中的男神Louis「unfollow」自己的IG。

最後查明原因，只是小學雞事件。事緣Louis一早關注了HoHo，因為對方遲遲未有關注自己，因此Louis嬲嬲豬之下取消原先的關注，最後證實誤會一場。

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分組煮飯招呼Vinci

今晚10人分成兩組，由Louis、Andrew擔任隊長，每隊有500元飯錢煮一頓「Come out」餐招呼Vinci。

Louis一隊招攬了「型男主廚」Kenny，所以隊名都霸氣過人叫做「廚神隊」，到底他們煮的五道菜加一道甜品的菜式，如何包含甜酸苦辣，可以五味雜陳？而Andrew帶領的「廚餘隊」是否有力一戰？

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