【聖誕節2022】聖誕酒店下午茶早鳥預訂最低65折　粉紅主題＋朱古力火鍋冧盡少女心

▲ JAJA x Benefit期間限定「Merry PINKmas 夢幻粉紅節日下午茶」。(圖片由餐廳提供)

聖誕佳節又是跟親朋好友聚餐的日子，有充滿少女感的夢幻粉紅聖誕主題的Benefit Cosmetics x JAJA下午茶套餐，或是主打朱古力火鍋Eaton HK普慶餐廳下午茶自助餐，而8度海逸酒店的聖誕下午茶套餐更推出早鳥預訂優惠，最高達65折，確是抵食之選。

Benefit Cosmetics x JAJA粉紅下午茶套餐

美粧品牌Benefit Cosmetics聯乘夢幻粉紅素食餐廳JAJA於12月獨家推出限定版「Benefit X JAJA Merry PINKmas夢幻粉紅節日下午茶套餐」。下午茶以夢幻的粉紅聖誕為主題，加上JAJA裝潢極為甜美繽紛，猶如置身甜美浪漫的粉紅色天堂內。

下午茶以Benefit及JAJA的品牌標誌色—粉紅色為主題，亦包括了很多可愛的聖誕冬日元素，有以聖誕主題包裝的鹹點，如創意十足的壽司捲、迷你可愛的蔬菜蛋餅、以牛油果和番茄製成的餡餅；甜點則有造型吸睛的粉紅棒棒糖﹑薑餅小屋子，及以紅莓製成的意式奶凍等。每位顧客均可獲贈Benefit節日眉唇迷你美粧小禮品，套裝包括Goof Proof豐盈眉筆（旅行裝）、Cha Cha Tint果漾胭脂水（旅行裝）及購物優惠券。禮品數量有限，送完即止。

日期︰12月1日到31日

時間︰3pm-5:30pm(一至四)、2:30pm-4pm、4:30pm-6pm(五至日)

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

價錢︰$388兩位，另加一服務費

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Eaton HK朱古力下午茶自助餐

酒店的普慶餐廳推出「可可攻心」週末下午茶自助餐，賣點是有3款朱古力火鍋，包括經典黑朱古力、清新的白朱古力柚子和創新的四川麻辣黑朱古力，有多達三十款特別配料供選擇，如自家製開心果杏仁金磚蛋糕、雪糕糯米糍、雙重辣椒朱古力布朗尼、彩虹瑪德蓮蛋糕、蝴蝶酥、哈蜜瓜、奇異果及香蕉等，正好發揮創意配搭出不同滋味。

下午茶自助餐不少得大受歡迎的Mövenpick雪糕及雪葩，十二款口味無限量供應。同場還有其他朱古力甜點，包括紅桑子朱古力撻、柚子朱古力林明頓蛋糕、雜果仁朱古力撻、牛奶朱古力幕絲杯及朱古力布甸杯等。另有朱古力窩夫及朱古力心太軟，可自行配搭不同雪糕、水果及配料。有趣的是竟有朱古力熱食，包括以可可香料辣烤豬脊肉，入口帶辛辣及可可香，味道層次豐富。

日期：12月10日至2022年2月19日（周六、日及公眾假期）

時間：3:15pm-5:15pm

地址︰九龍彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層普慶餐廳

價錢：每位$298，另加一服務費

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8度海逸酒店聖誕下午茶套餐

8度餐廳的下午茶套餐雖是大路的甜鹹點，但特地換上繽紛色彩，同樣充滿佳節氣氛，更有早鳥預訂優惠，最高達65折，確是抵食之選。當中鹹點美食包括外脆內軟的香煎鵝肝多士、以幽香菇菌做成帶點法式風情的黑松露芝士焗薯蓉、輕盈之選的特色牛油果火雞沙律三文治及刁草三文魚開面三文治等。

聖誕甜點方面亦多款式，包括聖誕佳節不可或缺的經典甜品迷你樹頭蛋糕、聖誕曲奇、迷你聖誕杯子蛋糕、聖誕鬆餅配忌廉、香芒芝士餅及迷人的黃金雜莓忌廉蛋糕，再加上兩杯專屬的聖誕特飲，增添濃濃節日氣氛。另外，現時於酒店eShop預訂可享高達65折優惠；於12月24至26日惠顧聖誕下午茶套餐，可享早鳥優惠9折。

日期︰12月16日至2022年1月2日

時間︰3-5pm

地址︰九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳

價錢：每位$188，另加一服務費。

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記者︰劉妙賢