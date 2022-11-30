【買樓置業】勸喻父母為子女升學前景著想　港男提3大理據買樓勿選大西北

▲ 其實買得起樓已經好唔容易！

古時孟母三遷，現代做父母都一樣，為小朋友升學讀書著想，不惜搬屋為求有靚校網！一名網民日前就在討論區發文勸告父母買樓千萬不要選址屯門、元朗及天水圍，即是大西北偏遠地區，第一因為當地的校網都不太理想，第二缺乏直資學校或私校，更指如果買得起屯門的瓏門，或元朗的YOHO不如買「四小龍」，至少個校網夠靚，第三就是跨區返學浪費時間和車費不菲。

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該網友在《連登討論區》上發文，解釋屯門直資學校及私校相當缺乏，但「你又唔係有錢到讀哈羅嘅話」，但家長都會希望子女讀名校或神校，遂安排子女跨區返學，如果坐校巴，車費動輒二、三千元，而且中途上落學生，比坐地鐵更慢，浪費很多時間在車上面。該網友更直言「係元朗讀,識埋啲刀手第二代點算?」

而屯元天都有名牌豪宅如YOHO、瓏門，網友稱如果買得起這兩個豪宅，不如買「四小龍」屋苑，分別是泓景臺、宇晴軒、碧海藍天及昇悅居，表示即使無法入讀私立小學，即使入唔到私立或直資學校，抽籤都有好學校。

有網友就在下面留言分享自己的跨區上學經歷，「早上6時起身坐小巴轉地鐵，返到學校已經累透，是人生最痛苦的6年」，他又勸家長為了小朋友讀好學校，真是不要住在新界。」

有網友就提議買樓要揀紅磡、何文田及九龍塘三大地區，聚集全港神校，且環境旺中帶靜，非常適合子女升學。「（可以做）喇沙仔，再唔係入華仁」亦都有網友提議住新界東都不錯，「我啲大學同學以前讀九華、協恩、男拔，可能都係住新界東，最多一程火車/巴士，第一城、銀禧花園、新達廣場個類，你住到大西北讀呢啲學校，飛的都可能要成粒鐘。」

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責任編輯︰王明芳