江澤民對香港貢獻良多　「香港明天更好」親筆題字期許

▲ 江澤民題字現放在禮賓府。（黃慧日攝）

央視報道，前任國家主席江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。

「香港明天更好」—這是時任中共總書記的江澤民，在香港回歸前夕（1997年6月18日），親筆所提送給香港，歷任特首都把這幅提字，置於禮賓府大廳。

97年7月1日零時，中國國旗和香港特別行政區區旗，在香港升起，香港特別行政區正式成立。江澤民在香港特區成立慶典上，強調「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」將維持50年不變。

江澤民作為前國家主席，曾四次訪港，除了97年，還有98年、2001年和2002年。江澤民對香港也有深厚感情，2014年10月，他到國家博物館視察時，在反映香港回歸的大型油畫《世紀大典》前，特別回憶起97年香港回歸的盛況。

江澤民退下來之後，不時傳出身體欠佳，在2011年7月6日，本港的亞洲電視，曾在六點新聞誤報其死訊，其後新華社發稿澄清，亞視同日撤回有關報導，並向觀眾及江澤民道歉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢