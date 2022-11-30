【大劉千金】自彈自唱《分分鐘需要你》獻父親　20歲劉秀盈清麗脫俗精通音樂芭蕾舞

▲ 大劉千金劉秀盈自彈自唱《分分鐘需要你》送給父親。

富商劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）所生的大女劉秀盈（Zoe），轉眼已經20歲。Zoe非常孝順，不時在社交平台感謝父母支持，最近更努力學唱林子祥的經典歌曲《分分鐘需要你》，近日終拍成片段上載社交平台，藉此獻給父親，相信大劉聽到Zoe的甜美歌聲一定感到好窩心。

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身為富二代的劉秀盈清麗脫俗，喜歡以歌會友，在其YouTube頻道和IG沒有曬名牌，最多曬樂器。日前她更大曬歌喉，翻唱林子祥的《分分鐘需要你》，並附上與爸爸的童年合照寫上：

A song dedicated to my Dad. Here’s 分分鐘需要你

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Zoe以甜美聲線憑歌寄意，相當有心思。她於9月底時曾分享自己彈結他的片段，當時她已練習《分分鐘需要你》，但並沒有唱出，可見Zoe相當重視這首送給父親的歌曲，熟練後才錄製影片。

▲ 擅長自彈自唱。（IG圖片）

難忘童年時爸爸哄睡

Zoe相當珍惜父女情，她曾讚揚爸爸是個特別的人。童年時，她指大劉像天下間的爸爸一樣，日間去上班，晚上回來。「他總是為我騰出時間，下班後和我一起度過。每天晚上他都會哄我睡覺。道了晚安後，他會坐在我的床邊，直到我睡着。」

有時Zoe仍未入睡，聽到爸爸會與人通電話。為了引他注意，Zoe會躺在床上重複他所說的一切，「直到我累了，聽着他的聲音入睡。當我睡着時聽到他的聲音很平靜。」

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大劉與舊愛呂麗君另育一子，現年13歲的劉子鋒，子女都隨媽媽生活。20歲的大女Zoe富藝術天賦，擅長跳芭蕾舞和自彈自唱，更獲得英國皇家舞蹈學院頒發證書，更成功感染媽媽呂麗君學習芭蕾舞。

動靜皆宜功夫賽奪4金

音樂方面，Zoe於2018年推出首張個人EP，2019年聖誕再出第二張唱片。從她分享過的照片當中，可見其豪宅內有整套爵士鼓、三角琴、結他、鋼琴及舞蹈設備等，樂器齊全到像一間琴行。在眾多樂器當中，Zoe最常練彈結他和鋼琴。

▲ 秀盈去年在一個功夫比賽中勇奪4金。（IG圖片）

此外，Zoe還有好動一面，去年9月她透露在一個功夫比賽中奪得4項金牌，分別為五步拳、長拳、南拳、劍，當中她覺得最有挑戰性的是南拳，因當時女選手人數不足，需要男女混賽。她透露年幼時已熱愛武術，並會為參加國際功夫錦標賽而加強訓練。

富二代名校漢基畢業

據悉，Zoe中小學皆就讀漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女，Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。2022至2023年度，CIS中小學部全年學費高達$243,300至$291,200。

位於北角寶馬山的CIS創校於1983年，設中小學及幼稚園部，也是香港最早採用IB課程的國際學校，早於1992年啟動IB預科課程，2002年開始中學項目。根據學校網頁公布，歷年IB成績平均分達40.89，當中有73%學生考獲40分或以上，另有12人曾考獲最高45分。

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責任編輯︰林綺玲