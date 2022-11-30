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【美食速報】甜品店推出「甜品版」聖誕倒數日曆　七款甜品＋聖誕甜品塔

休閒消費 16:55 2022/11/30

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「甜品版」聖誕倒數日曆。（圖片由品牌提供）

為迎接聖誕佳節，甜品店Pâtisserie Jane再度呈獻期間限定「甜品版」聖誕倒數日曆，讓大家為摯愛好友帶來一日一驚喜，以七款甜品迎接聖誕來臨，Pâtisserie Jane還同步推出一系列聖誕禮盒及蛋糕，讓大家好好準備迎接聖誕。

Pâtisserie Jane期間限定「甜品版」聖誕倒數日曆

甜品店限量推出的Pâtisserie Jane「甜品版」聖誕倒數日曆（HK$298 / 早島優惠價HK$268）盛載著七款甜點，包括聖誕朱古力球、雙色瑪德蓮、聖誕造型冬甩、茶饌丹麥曲奇、蛋白脆餅、聖誕牛油曲奇、伯爵茶蘋果手工果醬及特調聖誕香料茶，加入聖誕元素的設計，充滿節日氣氛。倒數日曆以寶石藍色禮盒包裝，打開即可看到聖誕感的七個日曆小禮盒，讓大家在12月19日至25日七天期間拆開當日禮盒，細味甜品，是聖誕派對送禮的不二之選。 

聖誕禮盒系列限定發售

難得聖誕佳節與親朋好友歡聚，當然要為摯愛送上最好的聖誕禮物，或貼心準備派對美點之選！Pâtisserie Jane同時推出多款聖誕禮盒供大家選購，於11月內提早預訂更可享有九折早鳥優惠。禮盒包括Pâtisserie Jane聖誕朱古力球禮盒，一盒共四件有買款口味、Pâtisserie Jane聖誕瑪德蓮禮盒，一盒共六件，包括三款口味、Pâtisserie Jane聖誕冬甩禮盒，一盒共六件，包括三款口味。

還有Pâtisserie Jane聖誕香料套裝，可購買作烹調特飲之用。材料包有香橙乾、士多啤梨乾、肉桂枝、月桂葉、丁香、八角等食材，更附有簡易食譜作參考，襯托紅茶或紅酒。

甜品店亦有推出派對甜品，如Pâtisserie Jane白色聖誕村莊蛋糕，以朱古力海綿蛋糕及布朗尼作餅底，配搭伯爵茶慕絲，並加入朱古力薄脆以增加口感，蛋糕面以聖誕樹及小屋造型的朱古力作裝飾，慶祝佳節到來。

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Pâtisserie Jane 聖誕甜品塔打卡一流，聖誕限定款提供額外三種節日顏色以供選擇：聖誕紅、叢林綠及漸層綠色中找到心水顏色，再選擇任何兩款味道，拼砌出專屬的馬卡龍、冬甩或瑪德蓮聖誕甜品塔！手工製作的馬卡龍配上特定餡料，而冬甩或瑪德蓮在焗製後淋上指定顏色，外加大蝴蝶結裝飾儀式感十足，猶如一棵迷你聖誕樹般。

Pâtisserie Jane聖誕系列由即日起可於官方網站訂購，隨禮盒將附送聖誕小卡一張，即日起至2022年11月30日預訂可享有低至九折早鳥優惠，顧客可選擇送貨或自行前往觀塘工場取貨（開放時間為星期一至日上午9時至下午7時）。凡惠顧滿HK$1,200，則可享免費送貨服務。

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責任編緝：蕭雅文

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