【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光

▲ 《東京卍復仇者:聖誕對決》

華特迪士尼公司(亞太區)在今日(11月30)於新加玻舉行亞太區內容發佈會,向全世界影迷展示未來即將推出的一系列電影,以及於其串流平台上線的亞太區原創影集。

TOPick赴新加坡為大家直擊,會場外有不少迪士尼角色擺設,吸引不少到場人士集郵。

▲ (梁樂欣 攝)

是次發佈會上有不少首次曝光的預告片,以迪士尼首位公主作主角的《白雪公主》(Snow White)、討論度甚高的《小魚仙》(The Little Mermaid)等,相信一眾公主迷定必十分期待。

萬眾期待的《阿凡達:水之道》(Avatar The Way of Water: )更於會上以3D形式首播,首播絕密片段長約20分鐘。

▲ (梁樂欣 攝)

發佈會向世界各地超過400多家國際媒體及合作夥伴展出迪士尼2023年超過50部電影及串流作品,更邀請不少的台前幕後團隊出席。

當中,包括韓劇《Connect:連瞳》的日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻;重量級韓劇製作《賭命為王》的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成。

▲ (梁樂欣 攝)

驚悚懸疑日劇《噬亡村》的康城影帝柳樂優彌、人氣演員吉岡里帆以及導演片山慎三;印尼作品《Tira》的Chelsea Islan;以及於全新的原創電影迪士尼與彼思《元素大都會》(Elemental)中擔任導演,身兼彼思導演、動畫師、分鏡插畫家、配音員數職的彼得孫(Peter Sohn)。

▲ 《Connect:連瞳》

與講談社擴大合作計劃

此外,華特迪士尼公司(亞太區)於今天同時宣布將與長期合作夥伴,日本首屈一指的出版社講談社擴大合作計劃,推出日本動畫製作。近70年來,迪士尼與講談社一直於出版界中攜手合作,雙方即將踏入全新領域,進軍動漫世界。

是次合作企劃包括講談社只於串流平台獨家播放的動畫作品,首部將會是改編自和久井健的同名人氣漫畫《東京卍復仇者:聖誕對決》,並即將於1月在Disney+ 獨家串流上線。

▲ (梁樂欣 攝)

截至今日,迪士尼的串流平台服務已覆蓋全球154個市場,並擁有超過2.35億用戶訂閱。

講談社董事兼總裁Yoshinobu Noma表示:「透過今天發佈會,我們很高興宣布未來將與迪士尼作出更深度的合作,令兩間公司的關係更多元,將會透過Disney+ 與世界分享更多備受喜愛的動漫作品。」

▲ 《噬亡村》記者會。

最新影片推介:陳山聰專訪

記者:梁樂欣