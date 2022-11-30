【新加坡直擊】迪士尼舉行亞太區內容發佈會　《白雪公主》+《小魚仙》+《阿凡達》預告片曝光

▲ 《東京卍復仇者：聖誕對決》

華特迪士尼公司（亞太區）在今日（11月30）於新加玻舉行亞太區內容發佈會，向全世界影迷展示未來即將推出的一系列電影，以及於其串流平台上線的亞太區原創影集。

TOPick赴新加坡為大家直擊，會場外有不少迪士尼角色擺設，吸引不少到場人士集郵。

▲ （梁樂欣 攝）

是次發佈會上有不少首次曝光的預告片，以迪士尼首位公主作主角的《白雪公主》（Snow White）、討論度甚高的《小魚仙》（The Little Mermaid）等，相信一眾公主迷定必十分期待。

萬眾期待的《阿凡達：水之道》（Avatar The Way of Water: ）更於會上以3D形式首播，首播絕密片段長約20分鐘。

▲ （梁樂欣 攝）

發佈會向世界各地超過400多家國際媒體及合作夥伴展出迪士尼2023年超過50部電影及串流作品，更邀請不少的台前幕後團隊出席。

當中，包括韓劇《Connect：連瞳》的日本鬼才導演三池崇史、韓國人氣演員丁海寅、高庚杓及金慧峻；重量級韓劇製作《賭命為王》的韓國資深演員李東輝、許城泰及得獎導演姜允成。

▲ （梁樂欣 攝）

驚悚懸疑日劇《噬亡村》的康城影帝柳樂優彌、人氣演員吉岡里帆以及導演片山慎三；印尼作品《Tira》的Chelsea Islan；以及於全新的原創電影迪士尼與彼思《元素大都會》（Elemental）中擔任導演，身兼彼思導演、動畫師、分鏡插畫家、配音員數職的彼得孫（Peter Sohn）。

▲ 《Connect：連瞳》

與講談社擴大合作計劃

此外，華特迪士尼公司（亞太區）於今天同時宣布將與長期合作夥伴，日本首屈一指的出版社講談社擴大合作計劃，推出日本動畫製作。近70年來，迪士尼與講談社一直於出版界中攜手合作，雙方即將踏入全新領域，進軍動漫世界。

是次合作企劃包括講談社只於串流平台獨家播放的動畫作品，首部將會是改編自和久井健的同名人氣漫畫《東京卍復仇者：聖誕對決》，並即將於1月在Disney+ 獨家串流上線。

▲ （梁樂欣 攝）

截至今日，迪士尼的串流平台服務已覆蓋全球154個市場，並擁有超過2.35億用戶訂閱。

講談社董事兼總裁Yoshinobu Noma表示：「透過今天發佈會，我們很高興宣布未來將與迪士尼作出更深度的合作，令兩間公司的關係更多元，將會透過Disney+ 與世界分享更多備受喜愛的動漫作品。」

▲ 《噬亡村》記者會。

最新影片推介：陳山聰專訪

記者：梁樂欣