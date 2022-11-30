【育兒之道】有商有量拒絕霸權教養　幼兒教育專家︰不是被孩子牽着走

▲ 家長與孩子有商有量，卻不是被孩子牽着走。（《野人老師》劇照）

筆者經常接觸學前階段幼兒的家長，發現他們都有一個育兒共通點，就是很想擺脫自己父母的教養方式。他們普遍不認同上一代比較霸權的管教模式，因此在育兒路上經常盡力顯得民主一些，多與孩子「有商有量」。但家長們卻不甚了解跟孩子有商有量的尺度，有時甚至不自覺地把教養主權放到孩子手上，處境變得更糟。

不以霸權方式教養，多聆聽幼兒想法、感受，親子關係自然會較佳。事實上，日常生活中給予孩子選擇的機會，例如，外面天氣變涼，你喜歡着黃色外套還是白色冷衫？今天到戶外行山，你選擇用哪個水壺？行山時間會比較長，平時用的那個水壺比較重，你會選擇用新買較輕的那個嗎？這些都是一些訓練孩子思考、為自己的選擇負責任的良好學習機會。

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但可別誤會，以為凡事問其意見、討好孩子、避免衝突就是非霸權教養。所謂的「選擇」首先都需要顧及「適齡、適量、適度」，即不同年齡層的孩子，需要給予的自由度，無論多少與深淺都不一。其次是，我們只會在既定「原則」下給予孩子選擇的自由。再以上述例子作闡釋，在天氣變涼這個事例上，天氣涼穿上外套是必須的，這是既定「原則」，而在這個必須的原則下，可給予孩子選擇穿甚麼的自由，而不是可以穿或可以不穿的自由。又例如行山的例子，自由就不在於孩子可以選擇帶水還是汽水了。作為父母，給予孩子自由選擇前，自己要先清楚箇中「原則」，而不是被孩子牽着走。只要父母明白，就不會遇上當孩子提出要選擇汽水代替水時，父母還喋喋不休地解釋汽水不適合行山喝、汽水多喝沒有益等困局了。因為這個本身就不在選擇之列，更不適合在這個孩子甚麼也聽不進去的時候作出教導。因為家長很自然會愈解釋愈氣憤，最終被迫以霸權方式作結；又或是父母因為孩子苦苦哀求或大吵大鬧下屈服，把教養主權放到孩子手上。

家長們別小覷，以為偶然「屈服」於孩子無傷大雅，其實這正正為孩子開了一個壞的先例。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「跟孩子有商有量」。

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