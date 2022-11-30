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江澤民眾裡尋找董建華　「江握手」頓成大熱當選特首

社會 17:02 2022/11/30

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江澤民（左），董建華（右）。（政府新聞處圖片）

央視報道，前任國家主席江澤民患白血病合併多臟器功能衰竭，搶救無效，於2022年11月30日12時13分在上海逝世，享年96歲。

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江澤民就任國家主席期間，正值1997年香港回歸祖國，當年選舉特首成為社會熱話。江澤民與首任特首董建華稔熟，96年1月一幕「江握手」，在150多人的籌委中，江澤民「眾裡尋他」，令董建華成為特首大熱，結果，在當年12月的特首選舉，董建華當選，成為香港首任特首。

97年7月1日零時，中國國旗和香港特別行政區區旗，在香港升起，香港特別行政區正式成立。江澤民在香港特區成立慶典上，強調「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」將維持50年不變。

江澤民作為前國家主席，曾四次訪港，除了97年，還有98年、2001年和2002年。江澤民對香港也有深厚感情，2014年10月，他到國家博物館視察時，在反映香港回歸的大型油畫《世紀大典》前，特別回憶起97年香港回歸的盛況。

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撰文 : 傅流螢

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