  • 21°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 19:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】九龍城外賣生炒骨　港男驚見無頭巨型曱甴網民錯重點

食用安全 18:02 2022/11/30

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

九龍城生炒骨外賣驚見巨型曱甴。

不少人喜愛的食生炒骨，顏色奪目之餘，味道又酸甜。不過，近日有男網民外賣生炒骨回家後，竟發現在一堆肉條中，赫見內藏一隻巨型深啡色的曱甴，令他非常崩潰，又將有關食物相片及收據上載網上。不過，事件曝光後，不少網民除了同情事主遭遇外，更驚訝外賣生炒骨的價錢絕不便宜，有人更留言「呢個賣相$105！ ！兩餸飯好過佢」。

最新影片：

事主在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己於昨天（29日）於九龍城一間餐廳地鋪買外賣，惟食用時打開紙盒，竟發現有一隻曱甴，相當噁心。而從他上載的圖片可見，曱甴屍身十分巨大，但頭部卻彷似消失般。事主亦提醒網民「小心俾啲相嚇親」，又指「一間餐廳最重要唔係食物質素，而係衛生」，其後更指「已報食環」。

    點擊圖片放大
    +2

帖文引起熱議，不少網民都直呼恐怖，紛指「頭呢」、「好恐怖呀」、「好大隻下喎」，有網民則批評生炒骨價錢竟達105元，「嘩，都唔平喎」、「咁都成舊水」、「呢個賣相$105！ ！兩餸飯好過佢」。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【食不安心】外賣餃子驚見原隻曱甴　網民：好彩睇到無食落肚
12:40 2022/10/04
【食不安心】外賣餃子驚見原隻曱甴　網民：好彩睇到無食落肚
【食不安心】尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」　事主：以後唔敢再食朱古力味
12:38 2022/10/31
【食不安心】尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」　事主：以後唔敢再食朱古力味
【食用安全】凍奶茶飲一半驚見曱甴 港男求助：應該點處理
12:19 2022/11/12
【食用安全】凍奶茶飲一半驚見曱甴 港男求助：應該點處理

你可能感興趣

【食不安心】外賣餃子驚見原隻曱甴　網民：好彩睇到無食落肚
12:40 2022/10/04
【食不安心】外賣餃子驚見原隻曱甴　網民：好彩睇到無食落肚
【食不安心】尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」　事主：以後唔敢再食朱古力味
12:38 2022/10/31
【食不安心】尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」　事主：以後唔敢再食朱古力味
【食用安全】凍奶茶飲一半驚見曱甴 港男求助：應該點處理
12:19 2022/11/12
【食用安全】凍奶茶飲一半驚見曱甴 港男求助：應該點處理
食用安全 健康問題 環境衞生 網絡熱話 Facebook群組 外賣 餐廳 九龍城

最高瀏覽

【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
18:18 2022/11/29
【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
13:21 2022/11/29
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死
12:42 2022/11/29
【英年早逝】香港加密貨幣公司市值曾達234億　30歲創辦人睡夢中猝死