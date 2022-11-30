【食不安心】九龍城外賣生炒骨　港男驚見無頭巨型曱甴網民錯重點

▲ 九龍城生炒骨外賣驚見巨型曱甴。

不少人喜愛的食生炒骨，顏色奪目之餘，味道又酸甜。不過，近日有男網民外賣生炒骨回家後，竟發現在一堆肉條中，赫見內藏一隻巨型深啡色的曱甴，令他非常崩潰，又將有關食物相片及收據上載網上。不過，事件曝光後，不少網民除了同情事主遭遇外，更驚訝外賣生炒骨的價錢絕不便宜，有人更留言「呢個賣相$105！ ！兩餸飯好過佢」。

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事主在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，指自己於昨天（29日）於九龍城一間餐廳地鋪買外賣，惟食用時打開紙盒，竟發現有一隻曱甴，相當噁心。而從他上載的圖片可見，曱甴屍身十分巨大，但頭部卻彷似消失般。事主亦提醒網民「小心俾啲相嚇親」，又指「一間餐廳最重要唔係食物質素，而係衛生」，其後更指「已報食環」。

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帖文引起熱議，不少網民都直呼恐怖，紛指「頭呢」、「好恐怖呀」、「好大隻下喎」，有網民則批評生炒骨價錢竟達105元，「嘩，都唔平喎」、「咁都成舊水」、「呢個賣相$105！ ！兩餸飯好過佢」。

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責任編輯：羅嘉欣