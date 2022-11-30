【理大衝突】浸大下令傳理學會停運　批「理大圍城3周年」帖文渲染事件

▲ 浸大傳理學會發帖宣布即日起停運。（學會facebook圖片）

浸會大學傳理學會日前在社交網站發表一則題為「理大圍城三周年」帖文，其後惹來個別傳媒批評是「煽仇播『獨』」。浸大今日（30日）就該帖發聲明「嚴正訓誡」傳理學會，指任何「刻意渲染有關事件的言論」有違大學及社會守法意識和道德價值，決定即日起禁止該會臨政使用浸大名義進行任何活動，並取消該會使用校內設施權利等，直至明年2月28日；該會引述校方是以「行政指令」下令其停運，對於未能在餘下任期繼續服務會員致歉。

被校方認為內容「不當」的涉事帖文，於11月18日在社交網站發表，惟翻查浸大傳理學會facebook及instagram，今日未再見相關帖文，疑已被下架。

浸大今發聲明表示，就校內學生組織香港浸會大學傳理學會於11月18日在其社交網站發表一則題為「理大圍城三周年」的帖文，浸大表示極度遺憾，並已向該會作出嚴正訓誡。校方考慮到傳理學會臨時行政委員會在此事件中的責任與態度，故決定從即日起至2023年2月28日，取消該會使用由校方提供的電郵、校內所有設施的權利，並禁止該會使用浸大名義進行任何活動。

浸大嚴正指出，於2019年發生的示威者佔領理大事件，涉及暴力和違法行為，不少涉事者已被法庭審訊定罪，受到法律制裁，校方強調：

浸大一向尊重言論自由，惟任何試圖混淆視聽，刻意渲染有關事件的言論，均有違大學以至社會整體的守法意識和道德價值。

浸大傳理學會亦發帖宣布即日起停運，表示「欲加之罪，何患無辭，諸位珍重」。帖文引述浸大學生事務處今日指，該會曾在社交媒體上發放「校方認為不當的帖文」，故該會有關設施及服務將於今日內停止運作。該會又引述學生事務處並非透過《學生紀律程序》作出相關決定，而是直接用「行政指令」下令該會即日內停運，相關決定適用但不限於租借校內場地、設施包括傳理學會辦公室及學會電郵，該會亦將被禁止使用學校之名作任何用途。

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責任編輯：馮琪雅