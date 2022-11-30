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【江澤民病逝】各界紛表哀悼　董建華：一直堅信江主席是偉大和英明的政治家和領袖

政治 23:50 2022/11/30

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江澤民病逝，享年96歲。

前國家領導人江澤民在上海病逝，享年96歲。本港各界紛表哀悼。

全國政協副主席董建華發聲明，稱一直堅信江主席是一位偉大和英明的政治家和領袖，成功帶領1997年香港回歸，落實「一國兩制、港人治港」的國家方針。

梁振英讚為祖國和平統一大業踏出重要一步

全國政協副主席梁振英表示沉痛哀悼，讚揚江澤民為祖國和平統一大業踏出重要的第一步。而香港特區成立後，江亦始終關心和支持香港的社會經濟發展，維護香港的長期繁榮穩定。呼籲香港社會要繼續全面準確貫徹落實「一國兩制」方針，不忘回歸初心。

譚耀宗：江澤民在外交上作出許多貢獻

全國人大常委譚耀宗認為，香港回歸較順利，及後得到國家許多支持，與江澤民分不開，憶述江有一次訪港突然要落區，去到商場廣受市民歡迎，不少人與江澤民揮手，形容對方為人隨和。譚耀宗又稱，江澤民在外交上作出許多貢獻，當時國家在世界舞台仍處於孤立，江多次外訪，開拓中國外交史上許多新風。

唐英年：帶領國家經濟邁向富強功不可沒

全國政協常委唐英年表示，對江澤民的離世深表哀悼，形容對方是一位傑出的國家領袖，帶領國家經濟邁向富強，讓中國崛起，踏出世界政治舞台功不可沒。又稱在他領導下，香港成功回歸祖國，落實「一國兩制」，行穩致遠，為往後輝煌的發展，奠下堅實的根基。

葉劉淑儀：他對一國兩制充滿信心且非常支持香港

行政會議召集人葉劉淑儀稱，江主席予人印象和藹可親且風趣幽默。又說江對一國兩制充滿信心，並且非常支持香港，「他這份熱愛香港的情懷，至今我依然銘記於心。我對江主席的離世致以哀悼，並對其家人致以最深切慰問。」

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陳勇讚平易近人、風趣幽默

港區人大代表、民建聯立法會議員陳勇對江澤民逝世表示沉痛哀悼，感謝他對國家的貢獻。談及對江澤民印象，陳勇稱，最記得他外文出色，外訪時不時用俄文、英文回應傳媒問題，形容江平易近人，為人務實，風趣幽默，關鍵時刻堅定立場，又引述朋友形容江的身形如國寶熊貓。

梁君彥：以人民利益為依規  了解香港民情發展

立法會主席梁君彥代表全體立法會議員對江澤民逝世，表示深切哀悼。梁君彥讚江澤民是傑出的領導人，很關愛香港，任內曾多次來港視察和接觸各界，了解香港的民情和發展，亦多次公開支持時任特區政府依法施政。

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記者：林曉君

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