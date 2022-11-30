【不良營銷】長者拒買保健產品遭喝令放下名貴手錶　3店員涉威嚇及誤導性遺漏被扣查

▲ (曾秋文攝)

海關偵破一宗藥店涉嫌使用不良營銷手法案件，海關版權及商標調查科不良營銷手法調查第一組指揮官曾凱婷表示，今年7月海關接獲一名79歲男長者舉報，指一間位於銅鑼灣的藥店以不良營商手法向他進行兜售。

受害人在7月光顧涉事店舖並打算購買保健產品，隨後把信用卡交給店員準備付款時，店員向他銷售中藥材並指稱自己是一名註冊的中醫師，指出受害人有不同疾病病癥，在店員積極遊說下，受害人同意購買指定份量的中藥材，店員隨即將中藥材磨粉，此時受害人方被告知中藥材總額10780元，由於價錢與受害人預期購買的金額超過200倍差異，受害人表示不同意購買，並且多番追問計價單位，店員說出中藥材計價單位是以「錢」作計算，而並非以受害人理解的「斤」作計算， 店員以藥材已磨粉為理由，強迫受害人購賣，受害人拒絕購買時打算離開，店舖另外兩名店員阻止，其間喝令他除下手上的名貴手錶。

海關經深入調查後，今日（30日）採取行動，在涉案藥店拘捕該3名店員（31至44歲），他們涉嫌已威嚇性及誤導性遺漏營商手法被扣查。

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記者：曾秋文

