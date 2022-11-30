【體育發展】港協暨奧委會推奧苗計劃　港隊運動員培訓小學生運動知識

▲ 港協暨奧委會推奧苗計劃，港隊運動員培訓小學生運動知識。（港協暨奧委會提供）

由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會轄下「奧夢成真」及「香港奧林匹克之友」 合辦的「奧苗計劃」本周三（28日）啟動。首屆「奧苗計劃」為期兩年（2022至2024年），旨在燃點學生對運動的興趣，協助他們建立健康的生活方式，同時宣揚「卓越」、「尊重」 和「友誼」三大奧林匹克價值。 「奧苗計劃」每年甄選10間小學，由現役或退役港隊運動員傳授專項運動及體適能技巧，並透過遊戲互動，向學生講解奧林匹克價值。

「奧苗計劃」提供的運動項目包括劍擊、單車、乒乓球 等，為配合特區政府推動城市運動的體育政策，計劃亦會為小學生提供滑板、運動攀登、霹靂舞等課程，並將陸續舉辦「健康小領袖」、「奧運健兒見面會」及「運動嘉年華」等一系列活動。

港協暨奧委會副會長暨香港運動員就業及教育計劃委員會主席胡曉明表示：「感謝蘇富比、HomeArt、一眾藝術 及體育界朋友的慷慨支持，以及參與學校的協助和運動員教練的努力，讓奧夢成真在小學層面繼續推廣運動，把奧林匹克價值傳承下去。」

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責任編輯：陳麗娜