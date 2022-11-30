【優越基因】陳冠希初出道獲封「零死角男神」　爸媽年輕時合照曝光獲讚神顏基因

▲ 陳冠希初出道獲封「零死角男神」，爸媽年輕時合照曝光獲讚神顏基因。

現年42歲的陳冠希（Edison）憑藉英俊外貌，初出道時俘獲萬千少女芳心。近日，疑似Edison爸媽年輕時一張合照被曝光，引起網民熱議。

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網上流傳是Edison爸爸陳澤民和媽媽Carol的舊照，稱在1979年攝於溫哥華，當時Edison還未出世。相片中可見，Edison爸媽打扮新潮，髮型及衣著即使放至現代也不覺老土。二人在一座獅子雕像前牽手合照，俊俏外貌吸引了網民目光，紛紛激讚二人的顔值，還喻媽媽Carol「靚到好似仙女咁」。也有網民表示，難怪Edison擁有俊美臉龐，絕對是遺傳父母令人稱羡的「神顏基因」。

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Edison步入中年顔值大跌

Edison自1999年拍廣告後被發掘，翌年出道成為歌手及演員。當年20歲的他擁漫畫般顔值，確實風靡全城，更獲封為「零死角男神」。直至2008年，Edison因「淫照事件」宣布無限期退出香港娛樂圈，其後赴美國定居及發展。近年，已擁有妻女、「奔4」的Edison於社交平台素顔開Live時，被詬病外表蒼老，青春一去不復返；魚尾紋、眼袋、鬚根盡顯，被嘲似大叔。

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責任編輯：羅嘉欣