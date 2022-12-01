【英文VS中文】家長嫌中文補習嘥錢嘥時間　仔女中文考試不合格即轉國際學校

▲ 許多家長明明是說中文的人，偏偏要讓孩子自小說英語，然後埋怨孩子讀不好中文。

上篇談及孩子為何學不好中文，有朋友做中文老師，抱怨現今小六學生連簡單句子都寫得傾三倒四，一塌糊塗，文法不通，錯字連篇。「除了上中文科，平日全天講英語；看書、聽歌、看電視、日常生活對答，都只用英語，你叫我怎樣教他們中文？」

要學好中文，必須由家庭開始。但不知為何，許多家長明明是說中文的人，偏偏要讓孩子自小說英語；然後覺得「孩子讀不好中文」、「孩子不肯看中文書」、「學校的中文很艱深」、「中文補習昂貴、辛苦、花時間」。

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孩子們除了中文科外，其他科目都應付自如；可是當有一科是怎樣都讀不好、次次考試不合格的話，自然就會意興闌珊，沒心機上學了。於是家長就認為「這間學校不適合我孩子」，要轉國際學校、出國讀書等等；這些能夠影響一生的決定，可能只是源於那套英語教材。

你也許會問：「雖然中文程度追不上，但是自幼講英語，英文成績應該特別好吧？」那又不一定，因為現在個個同學的英語都很好，所以流利英語已經沒有優勢。我女兒自小在家不准說英語，沒用過英語教材，從未上過補習，但是英語程度卻不遜於同學。歸根究柢，英語之所以能成為國際語言，其中一個原因就是夠顯淺易學；幼兒讀英文進步神速，會令大家有個「孩子非常出色」的錯覺，其實只不過是英語比較容易上手罷了。

話說回來，我很有興趣，上篇提及廣告中那位歲半會認三千英文單字的「神童」，今天不知道怎樣了？希望不是天天放學趕着去補習中文。許多新手媽媽問我，怎樣令孩子讀書快樂、成績好，我認為第一步就是「不要購買幼兒英語教材」，然後才談其他。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「學好中文，由家庭開始」。

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