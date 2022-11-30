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【過時‧過節】曾俊華被Edan新片感動　拍片為港產電影打氣：很喜歡

娛樂 18:05 2022/11/30

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《過時·過節》監製莊麗真、曾俊華、《過時·過節》導演曾慶宏

曾先後入選釜山國際電影節及香港亞洲電影節，首部劇情電影計劃得獎作品《過時·過節》由曾慶宏執導，金像影后毛舜筠、金馬影帝謝君豪，呂爵安 (Edan) 、談善言、袁澧林及盧瀚霆（Anson Lo）共同演出，在一片好評如潮的情況下，電影於11月29日（星期二）上映短短5天多，累積票房衝破500萬！

Edan及導演曾慶宏更將於12月4日（星期日）現身西九龍、尖沙咀、荃灣及元朗等多區戲院出席多場映後分享場，親身答謝觀眾支持。而16場映後分享場次的戲票已被旋風式秒殺，可見電影後勁凌厲，觀眾對於電影第二週上映的熱情不減！

曾俊華受電影打動

觀眾大受《過時·過節》寫實風格感動，早前謝票場更有不少觀眾留下眼淚，分享在電影中看到自己的影子。

而前財政司司長曾俊華先生日前到戲院欣賞後，更拍下影片為劇組打氣，曾俊華於影片中表示備受電影打動：「我很喜歡這部電影，覺得有很多環節都很感動，看畢電影後，我覺得這套戲其實是我們社會的縮影。這部電影亦點出了很多社會缺乏饒恕的問題，不只是饒恕他人，而是饒恕自己⋯⋯」。

《過時·過節》累積票房衝破500萬！（發相）

《過時·過節》獲民選獎項

除得到曾俊華打氣，《過時·過節》亦深受觀眾喜愛，更喜獲昨晚（11月29日）公佈由香港亞洲電影節頒發、網民一人一票投選的民選獎項「觀眾票選最佳電影獎」，成為本屆參展電影中獲得最多觀眾肯定的影片。

導演曾慶宏得知喜訊後，代表台前幕後感謝所有投票朋友的支持：「獲得香港亞洲電影節的觀眾票選最佳電影獎，感謝投過票的每一位。一部獻給家人的電影，那麼personal，仍能夠引起你們的共鳴，令我尤其感到不孤單。邁進第二週，靠大家的口碑讓作品走得更遠了。」

另外，電影公司為回饋觀眾支持，觀眾凡預購《過時·過節》第二週戲飛兩張，即可獲贈簽名版Postcard乙套，包括片中一家四口毛舜筠、謝君豪、呂爵安及談善言的精美角色海報造型。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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