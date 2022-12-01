【收納玩具】孩子玩具太多阿媽頭都暈點整理？　收納師教3招玩具收拾整理術

▲ 孩子太多玩具，每次都玩到一團糟，阿媽睇見頭都暈，專業收納師教你3招玩具整理術。

大部分香港家庭物質充裕，小孩子都不缺玩具，反之有過多之勢，成為慣性囤積，引致玩樂空間不足，埋沒了玩玩具的真義。家福會早前推行「玩家PLA-mily」企劃，幫助了7個參與家庭進行家居收納。計劃參加者之一的Emily，在收納師的幫助下，成功地把各種玩具重生或捐贈後，令到家居重現寶貴空間，享受和兒子的玩樂時光。

這個名為「玩家PLA-mily」的計劃，是希望帶出所有玩家（孩子）與家人，可以安在家中歡度玩樂時光。家福會高級經理張詠珊表示，一個「有得玩」、「識得玩」的家庭是幸福的。「顧名思義，玩家PLA-mily，即Play + Family二字的組合。而我們相信優質的玩樂時間對於幸福家庭是不可或缺的重要元素之一。過往家福會接觸過的家庭都是面對家裏空間不足的問題，部分原因原來是家長買太多玩具給小朋友，在不擅於收納的情況下變得堆積如山，造成『無得玩』的困擾。」

大量玩具佔用空間

育有5歲兒子的家長Emily，一家三口住在約280呎的居室，也同樣遇到以上問題。「雖然是雙職媽媽，但自問都勤做家務常執屋，只是隨着兒子漸漸長大，家裏雜物愈來愈多，尤其是玩具。」她笑說。

▲ Emily 兒子房間煥然一新，令仔仔倍感開心。(家福會提供)

原來她是那種為了培養兒子建立好習慣，便會採用獎罰方法的家長，當兒子收集有一定次數的好表現後，便有星星獎勵。「不過我相當手鬆，除了會因獎勵而買玩具給兒子外，有時行過商場的玩具店，見他喜歡又會買，高峰期曾每星期購買一件玩具，再加上也有親朋戚友會買給他，結果幾年下來積存了大量玩具，出現有玩具但沒有空間玩的情況。」

直到那天家福會派收納師上門執屋，一舉清理出3大袋紅白藍膠袋的玩具，騰出客廳可用空間之餘，也終於重見一直被儲物櫃遮擋的窗戶，Emily即時驚歎說連她亦早已忘記那扇窗。「原來往下望，見到公園的風景是如此美麗。」

玩具收納小貼士

張詠珊補充說此計劃其實不單只是為清理玩具雜物而設，再往下的深層意義是讓親子間共同去面對如何斷捨離，增進彼此溝通的過程。「Emily和兒子都一同參與了收納過程，在選擇捐贈每一件玩具前，Emily都會詢問兒子的意願，誘導他思考『這個玩具是不是比較少玩了』、『當初是否貪新鮮才買等問題』；而性格爽快的兒子也很快地篩選出一大堆玩具，沒有太多扭擰，使斷捨離更順利地進行。」她解釋。

▲ 收納玩具前，要和孩子共同參與。(家福會提供)

經歷整整6小時，家中的客廳和房間都有偌大的變化。這轉變亦令到Emily兒子感到驚喜，例如現在會主動提出一起收拾玩具，而不像以前只會靠媽媽善後。她更笑言兒子現在已準備好兩件舊玩具，作為聖誕禮物的交換條件。

她分享收納師教的幾個收納小貼士，為有同樣煩惱或是對整理家居感到無從入手的家長作參考：

1. 買一掉二

收納師建議她以後買玩具前，先和兒子訂立「買一掉二」的準則。如想買新玩具，便要從家中選出兩樣舊玩具捐贈。這是要家長和孩子購物前需三思而行，想清楚一些問題，如「家中是否有同類玩具？」、「我有多喜愛這個玩具？」等自我提問，能減少購物的衝動。

2. 善用透明膠箱

收納師指出可以用透明膠箱放玩具，除了能讓物品一目了然外，亦避免一些向上延伸的高層架，可使孩子更容易拿取玩具，免卻爬高爬低的危險。

3. 將玩具分類

把物品分類是收納中最重要的一環，家長可嘗試將孩子的玩具分類，例如以喜愛程度或是以種類區分，記緊要與孩子一同分類，因要是習慣依家長的分類方法，久而久之孩子就會依賴父母，玩完玩具也不知道該如何收拾。而經他們自己分類後，孩子就會清楚知道每個地方放了甚麼東西，收拾會變得容易。

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玩具漂流活動

張詠珊續道，當父母和子女都懂得收納，令家裏空間感增加時，即計劃中的「有得玩」條件具備後；再來便輪到要「識得玩」，則代表家長與子女在玩樂時要有互動，才是建立良好家庭關係的最主要目的。

此計劃除了「家居收納」的環節外，早前亦透過「玩具漂流」活動，向公眾收集不再使用的玩具，將再生玩具清潔及妥善處理後，將於12月舉行的冬日玩樂市集中進行「玩具漂流」，讓入場人士任意挑選，讓其他人重用玩具以實踐「再用代替購買」。

市集內將有各類型手作攤檔及有獎遊戲攤位、多個親子活動包括「飛行任務」大比拼親子體驗工作坊、「和『孩』共樂遊戲卡」、玩轉表達藝術工作坊等。

「惜」玩野樂園冬日玩樂市集

日期：12月3至4日（12nn-6pm）

地點：九龍灣建造業零碳天地

記者：郭秀芳