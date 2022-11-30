【謊話連篇】涉訛稱兒子肝生蟲兼上腦騙醫療費  前警員認欺詐等25罪候判

▲ 前警員涉訛稱兒子生病騙親友醫藥費等逾百萬，今於區域法院承認25項欺詐罪候判。資料圖片

48歲前警員涉向姨仔訛稱兒子肝生蟲，如不服藥便會死亡，又稱兒子蟲上腦，需做激光手術和電療殺蟲等，在1個月多間成功向姨仔借得近17萬醫藥費。前警員又虛稱協助女友驅除夾萬內的「污糟嘢」，盜去鑽石手鏈和戒指典當，另向香港警察儲蓄互助社申請貸款時隱瞞欠債以獲批貸款等，今（30日）於區域法院承認24項欺詐及1項盜竊罪，涉款107萬元，被告還押至本周五(12月2日)判刑。

代號F.S.L的被告，被控31項欺詐及1項盜竊罪，今承認其中25罪，餘下7項欺詐罪獲存檔法庭。

案情指，被告涉於2018年9月至11月初，向姨仔訛稱其兒子有肝病，若不服藥便會死亡，但妻子不願出款，遂向姨仔借錢買藥。姨仔信以為真，遂借錢給被告。被告之後稱兒子服藥後仍未痊癒，更有肝生蟲問題，需服新型杜蟲藥，否則會蟲上腦，姨仔遂再借出款項。

被告其後再訛稱兒子肝內死剩1條蟲，醫生建議做激光手術殺蟲，並指蟲已擴散至腦部，若不做開腦手術殺蟲，腦漿就會從鼻孔流出，而兒子腦手術後需要吃護肝藥和有遺傳病等，先後向姨仔借得近17萬醫藥費，最終只還款3,000元，並失去聯絡。

被告於2020年被捕，警誡下否認犯事，更指早前曾借錢予姨仔患病的兒子，姨仔只是向他還錢。案發時被告的兒子從無患上肝病或要進行肝臟或腦部手術。醫療報告顯示，被告案發時有妄想症，曾吩咐兒子佯裝企圖自殺，藉以向妻子索錢，醫生診斷被告兒子受到精神虐待。

案情續指，被告於2019年11月對同居女友訛稱夾萬內有「污糟嘢」，聲稱會協助驅除，最後將夾萬內的鑽石手鏈和戒指拿去典當。被告又訛稱警方正調查女友的銀行戶口，要求女友交出共8張提款卡和信用卡，最終提款及透支逾22萬元。

另1受害女子則因墮入求職騙局，誤信被告可收錢替她追回被騙的金錢及被泄露的個人資料等，又誤信被告患癌借出醫藥費，被騙去約6萬元。

被告於2015年至2016年間，隱瞞負債約342萬元，獲香港警察儲蓄互助社批出3筆共約44萬元的貸款。

控方於庭上透露，被告在2020年5月被革職，2022年10月在高等法院被裁定向兒童作出猥褻行為罪等罪成，被判囚4年。

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記者：陳曉欣