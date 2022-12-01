【癌症資訊】頭頸癌新症持續上升死亡率達3成　鱗狀上皮細胞癌為佔9成

▲ 頭頸癌是一種在香港相當常見，卻又經常被忽視的癌症。（iStock）

對比大腸癌、乳癌，大眾較容易忽視頭頸癌，包括有鼻咽癌、口腔癌、喉癌等。在過去十多年間頭頸癌新症數字持續上升，每年平均死亡人數為210人，死亡率達3成。臨床腫瘤科專科醫生林嘉安和外科專科醫生黎逸玲均指，頭頸癌患者除了接受化療和標靶治療之外，近來亦有採用免疫治療，更大為降低死亡風險。

頭頸部位包括鼻腔、口腔、咽（包括鼻咽、口咽、下咽）、喉和唾液腺等部分。當這些部位出現癌症病變時，可分為頭頸鱗狀細胞癌和鼻咽癌兩種，並以原發部位來命名，例如口腔癌、下咽癌、喉癌等。病理表現多以鱗狀上皮細胞癌為主，約佔9成，另有少見的淋巴癌、腺癌、肉瘤等。患上頭頸癌常見的風險因素包括抽煙、喝酒等不良生活習慣、病毒感染、遺傳因子改變等。

鼻咽癌佔大比數

黎逸玲醫生指頭頸鱗狀細胞癌會因應不同原發位置，而有不同徵狀。「口腔的會生痱滋，傷口不會好，而且範圍愈來愈大，甚至流血。」而下咽部或喉部會造成聲音嘶啞、吞嚥疼痛、頸項腫塊等。早前癌症資訊網慈善基金發布「關注頭頸癌患者」問卷調查結果，顯示在97名受訪者中，鼻咽癌患者佔大比數，四分一是口腔癌或口腔和鼻咽均有癌症。

▲ 頭頸癌是一種在香港相當常見，卻又經常被忽視的癌症。（iStock）

根據美國癌症分期聯合委員會指引，頭頸鱗狀細胞癌可分成4期，第四期再細分為IVA、IVB和IVC三期。一般來說，第一、二期為早期，經開刀切除或放射治療後很有可能痊癒。而第三至第四期的IVB，就必須經由手術、化學治療、放射綫治療等多團隊合作，患者才有痊癒機會。

黎醫生指出，外科手術是頭頸癌的核心治療之一，而手術切除範圍需根據臨床及影像學檢查去評估擬定。由於頭頸部分的結構十分複雜，即使是同樣大小的腫瘤，其位置可徹底影響整個手術的切割範圍和重建的需要。

切除手術具破壞性

頭頸癌的切除手術，往往造成口腔或咽喉較大的缺損，帶來難以避免的破壞性和後遺症，包括咀嚼、吞嚥、發聲、呼吸、外觀等方面受到影響。林嘉安醫生說：「患者有可能需要裝置短暫性或永久的胃喉和氣管造口，嚴重影響日常生活質素。另外，手術後的重建同樣是相當困難和具挑戰性。」

以舌癌為例，若癌細胞出現在舌尖時，可考慮部分切除舌頭；當病變出現在舌側，舌頭和牙骨都有機會切除；若在舌後方，有可能整條舌頭和咽喉都要切除，需要進行重建手術。

有位60多歲從事銀行業男士，有吸煙和飲酒習慣，曾因吞嚥困難及聲音沙啞求醫，初時以內窺鏡檢查並未發現異樣。後因發展至失聲，甚至進食困難，發現下咽和頸骨位置有癌細胞，確診患上咽喉癌四期。

如咽喉癌四期男士因病變位置涉及聲綫，手術治療會導致永久失聲，加上癌細胞已擴散至頸骨，增加手術風險之餘，治療效益亦不大。最後決定施以藥物治療，患者在首次進行化療配合免疫療法後，發聲及進食情況已有改善。

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免疫治療少副作用

在治療方面，林醫生指，針對已轉移之頭頸癌，多年來第一綫的標準療法是化療和標靶治療，療效雖然不錯，但副作用較多。而免疫治療「PD-1抑制劑」在數年前開始應用在第二綫治療上，現時只有臨床研究證實可在一綫治療上單藥或結合化療使用，主要針對頭頸鱗狀細胞癌患者，大為改善傳統治療的副作用問題。

調查結果指出，受訪患者主要接受放射治療，其次是化療，並出現不少副作用，超過8成表示進食困難，包括味覺改變、口乾、吞嚥困難和口腔潰瘍。大多數副作用會持續數月，而聽力受損和口乾的副作用更可持續一年或更長時間，大為增加病人和照顧者的壓力。然而目前頭頸鱗狀細胞癌的一綫治療，免疫治療並未納入政府資助項目中，若患者想盡早使用免疫治療則需自費，但因費用較昂貴，大部分晚期患者未能負擔，致錯失治療黃金機會。

記者：劉妙賢