【聖誕節2022】聖誕倒數日曆風潮直吹美粧界　L'OCCITANE+Benefit+Cath Kidston

▲ 集結L'OCCITANE標誌性產品組合的臻緻聖誕倒數驚喜日曆。（$990 /限量100套）(圖片由產品提供)

12月迎來聖誕佳節，近年佳節倒數日曆大流行，這股風潮更直吹美粧界，不少品牌也相繼推出聖誕倒數日曆同賀，正好為自己每天製造小驚喜，提早感受節日歡樂氣氛。

主打環保意識的聖誕倒數環保日曆，以由再生棉布料縫製的掛牆收納袋形式登場。上面繪有播種、收成等農業場景圖案，帶出對環境關注及支持可持續生活的信息。每個小口袋都收藏着品牌最具人氣的迷你版王牌產品，包括蠟菊煥活雙效精華、乳木果潤唇膏、杏仁沐浴油等，護膚同時守護大自然。

L'OCCITANE 法式插畫日曆

品牌帶來3款聖誕倒數日曆，插圖全由與法國插畫家Eva Offredo創作，呈現出一個普羅旺斯的奇妙旅程。3款倒數日曆各包括24件產品，如面部護理、身體護理、護髮和香氛系列。自12月開始每天打開一格小抽屜，就像開禮物般發掘經典王牌或最新人氣產品，為節日增添多一份期待和儀式感。

長方形扁盒造型的經典聖誕倒數驚喜日曆，上面的可愛插畫描繪出春夏秋冬四時景色。內裏包含24件不同種類的王牌產品，主要是洗髮護髮、潤膚潤手產品，包括杏仁身體護理系列、乳木果身體護理系列、馬鞭草身體護理系列等。

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方形禮盒造型的臻緻聖誕倒數驚喜日曆，其設計甚有心思，的式小抽屜內放滿品牌標誌性的面部、身體和頭髮護理產品，包括蠟菊面部護理系列、橙花蘭花淡香氛、金盞花輕柔卸粧潔面油等。在佳節過後，更可將禮盒當作儲物盒循環再用。

Benefit 節日美粧郵局

主打化粧品的聖誕假期日曆，以郵寄聖誕卡為設計靈感，瞬間化身成富冬日感的節日美粧郵局。內含12款王牌迷你小粧物，每款都被包裝入不同號碼的小小信箱內，由不同眉粧產品到零毛孔底霜、王牌胭脂蜜粉、持久眼綫，以至具不同功能的睫毛液等。套裝更附送一張俏皮的明信片，可寫上祝福語句。

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Cath Kidston 純素產品倒數日曆

聖誕倒數日曆飾有喜慶的Christmas Sky印花圖案，配以粉紅色絲帶蝴蝶結設計，充滿節日色彩。打開禮盒會發現24道小扇門，藏有一系列護理產品，包括護手霜、潤膚露、潤唇膏、香皂、沐浴露和沐浴鹽。每款產品都含有精油、乳木果油和花卉提取物，帶有11種芬芳誘人的香氣，其中包括標誌性的紅莓和雪松香味。護理產品皆為經過認證的純素產品，並得到善待動物組織（PETA）的認可。

記者：劉妙賢