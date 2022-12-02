【二十大精神】沈春耀提國家過去5年四大風險　包括新冠疫情和香港局勢變化

▲ 全國人大法工委主任沈春耀周六到港宣講二十大精神。（資料圖片）

澳門政府昨日先後舉辦兩場由中央宣講團主講的「二十大精神宣講會」，講者包括全國人大常委會法工委主任沈春耀，全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻。宣講團明日將在港宣講。

宣講會明日下午3時至5時30分在網上直播，屆時市民各界可登入政府網頁或到政制及內地事務局Facebook專頁收看，本港主要電視台及電台亦會進行直播。

據了解，沈春耀在澳門的宣講中提到，過去5年，國家面對四個風險考驗，包括新冠肺炎疫情、香港局勢變化、台獨勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務，以及國際局勢急劇變化。

沈春耀：要堅持和完善「一國兩制」

沈春耀表示，二十大報告提到「一國兩制」有些重點，包括要長期堅持；要依法治港治澳；堅持和完善「一國兩制」制度體系。他説：

沒有堅持，你失去了正確的方向，這不行，沒有完善，你不能夠與時俱進，你就失去了生機活力，這可不行。

謝伏瞻則提到了共同富裕的概念，他指出，中央明確提出促進共同富裕的目標是分三步，是一個比較長的過程，強調共同富裕不是要劫富濟貧。他指出，要走共同富裕的道路，第一是要堅持高品質發展，最廣泛的調動全社會的積極性和能動性，把這個蛋糕做大做好；二是要通過合理的制度安排處理收入分配關係，以及提高經濟收入和勞動報酬分配水平等。三是要發揮好社會公益事業的應有作用，關於此點，他讚揚港澳地區在相關方面多年來做得很好。

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責任編輯：林曉君