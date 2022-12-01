【暖心師兄】陳卓賢為母校排球隊添運動裝備　讀英中長沙灣天主教體育超卓

▲ 呢個師兄認真暖心。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）畢業於長沙灣天主教英文中學，雖然已經畢業多年，但他仍然心繫母校，經常回學校探訪老師及師弟，更為母校添置運動物資，在學時期他讀書成績卓越，體育成績又好，是校內的排球隊成員，文武雙全。

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早前Ian在IG限時動態，上載了一張相片，圖中所見裝滿運動服飾的相片，當中包括衫﹑鞋和運動襪等，原來他想買運動裝備給中學排球隊師弟：「有日突然有個諗法，就係想買啲運動裝備，整啲衫畀中學排球隊嘅師弟，因為自己以前細個都會為咗買sports gear而儲好耐好耐錢，而家就想盡自己嘅少少能力，送畀佢哋。」

Ian表示自己怕去門市購物，二來他又不太肯定是否齊碼，所以他找了對球鞋熟悉的朋友幫忙，向對方說出他想做的事，然後該朋友替他找了一個運動品牌幫忙，Ian感謝該品牌幫忙：「溝通完後，mizuno嘅同事好好，話唔需要我買，佢哋會送畀大家，所以喺度衷心多謝mizuno。」

其實Ian一直都被師弟稱為「暖男師兄」，其暖心表現深得老師及學校的喜愛，Ian中學時被選拔加入排球隊，從此展開排球員生涯。其後他入選香港排球總會的青苗排球培訓計劃，代表球會參加甲二組比賽兼贏取冠軍。他於2011-12年度全港學界精英排球比賽中，更獲得「最佳二傳」及入選明星隊。

之後Ian入選香港男子排球代表隊，開始代表香港出戰。其後他成為南華排球隊甲一隊員，連續兩年衛冕冠軍，直至2018年正式退役。

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長沙灣天主教英文中學重視體育

而其母校長沙灣天主教英文中學，位於深水埗區，為區內著名的資助男校，學校特別重視兩文三語，而該校學生於公開試的成績一向出眾，入大學率高達8成。名人校友包括蔡楓華、填詞人周博賢、前立法會議員陳家洛及作家喬靖夫等。

該校重視體育科，更積極推廣「全民運動」，校方要求每位中一生參與最少一項運動。校舍更擁有一條長285米跑道圍繞校園，供學生練跑之外，每年體育課考試則是環校跑，於每年的11及5月進行。此外，每個學生必須完成25圈的挑戰，才可以畢業，學校除鍛鍊學生體能外，更希望磨練他們的意志。

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責任編輯︰王明芳