【創業追夢】名牌設計經理創業推Upcycling概念　有客人改造離世爺爺舊褲子重穿

▲ Toby Crispy辭去agnes b設計經理的高薪厚職，創業專營Upcycling（升級再造），收費絕不相宜達四位數字，她指出，自己並不是大規模生產，只做一件，而且每一件都是獨特的。

很多人以為：衣服與人類的關係，前者是附屬品，人穿衣，可隨意挑選、束之高閣、轉贈甚至棄掉。可有想過，衣服可以充滿故事，就算是前人故衣，也可以升級再造以全新姿態登場。Toby Crispy就是這個穿針引綫人。

從香港理工大學設計學系畢業後，Toby Crispy首份工作沒有順理成章當上時裝設計師，而是入職傳媒當時裝雜誌編輯。她直言覺得幸運，因為從事傳媒，讓她有機會觀摩大時裝牌子的運作、宣傳策略，甚至是學到造衫的細節。

從傳媒的崗位退下來，她想到創立自己時裝品牌，赫然發覺自己相關的技術知識不足，獨立品牌不能依仗他人，為降低成本，事事親力親為，她先去學做紙樣。「雖然在學校有學過幾堂畫紙樣，但這很不容易，師傅要用幾十年來累積經驗，我自己操刀總是畫極都錯，試過畫到喊。」她幸運地遇到兩位好老師，兩年來風雨不改去上課。「當時所有衣服的紙樣都是我自己起的，完全是一個密集式的訓練。」

自創品牌獲賞識

因緣際遇，Toby的作品獲一個比利時設計師賞識，他的創作部基地選址香港，總部在比利時，Toby當上兼職時裝設計師。受比利時設計師的薰陶，大大拓闊她的時裝視野。「因是high-end時裝，每年需到歐洲出差幾次，從時裝展有機會看到很多高級布料及設計，也會到大型的古着展，見盡靚的事物，也學識了歐洲人對美感的執着，工作時一張post-it要怎貼、一條膠紙要幾粗幾幼，也是極度講究，那種高標準的要求一直烙在Toby腦中。

▲ 2018年她開設Fashion Clinic，用這間時裝診所，治癒時尚、治癒衣櫥、治癒心靈，繼續探索可持續發展時裝的可能。（被訪者提供）

比利時設計師極吹毛求庇，雞毛小事也很執着。「如此高要求，出來的成品會更好，讓我獲益良多，你要做靚嘅嘢就要如此。」所以問她有何滿意作品時，Toby回答：全部都滿意，全部都過到自己。

開展升級再造事業

隨後Toby入職agnes b 設計部，這個她很欣賞的品牌共工作4年，位至設計經理。「盡管agnes b 不是fast fashion，但也受這洪流影響，我們負責亞太區，競爭十分激烈，除了年中春夏、秋冬兩大季，中間還有不少特設項目及系列，，我的工作負擔沒有最多只是更多，至某一個點，心裏有一個迴響是時候停止，於是辭退設計經理工作，打算一年內甚麼也不做！」

口說甚麼也不做，她在最後一次出差去了時裝人必定朝聖的法國的殿堂級時尚店COLETTE，店子地庫有一隅賣書，每次Toby前往都流連忘返。書種前衞，她隨意翻閱時一個主題吸引着我——Upcycling（升級再造）。「有一個時裝品牌Andrea Crews，專做 Upcycling，我其實早已擁有這牌子幾件衣服，原來自己早已對這類衣服情有獨鍾。」

▲ 由設計經理到升級再造縫紉店，Toby Crispy過程中難免起起跌跌。經歷過後才發覺困難總會過。（黃建輝攝）

Toby自言是一個時裝problem maker，家中一個偌大衣櫃早已塞爆，櫃前還有堆積如山的紅白藍和紙袋，每次出差買很多古着，更多是根本是不會着也不會扔的衣服，每晚臨睡前也看着這座「衣山」。「Upcycling很適合我，我不用再買新衫，但經過改造，其實我又可以着『新衫』。」

了解客人衣服的背後故事

時為2013年，她以玩票心態在網上放上經她Upcycling後的衣服，心忖：兩年內有無第一個客？她估錯得離譜，一個月後已有顧客臨門。

在Toby的原意，是想與客人一同經歷Upcycling的時裝旅程。「為免人們以為我造『新衫』，以及積壓存貨，我只做『服務』——用客人帶來的一件舊衣裳，為它拆解再進行全新設計。

開初大家未明Upcycling，大多會在家中拿一件最垃圾的衣服讓她設計。「他們不理解我的服務是等於度身訂造，而且升級改造價錢並不相宜達四位數，因此認為到時裝連鎖店買件新的更划算，甚至說到改衣店改條褲腳都是幾十元而已。我不是大規模生產，只做一件，而且每一件都是獨特的。」

Toby每次替客人把衣服Upcycling，先叫客人穿上要改造的衣服拍照給她，再細問客人對這件衣服的偏好及不滿意地方，更會問及這件衣服的背後故事。「讓他們深刻的經歷這事，才會覺得過程好正！也鼓勵更多人去參與Upcycling。」

▲ 她與不同的時裝品牌合作，提倡衣物再造。（被訪者提供）

與不同機構合作推Upcycling

聽罷故事後，Toby甚至會到客人的Facebook 及IG看看對方的穿衣風格，然後給予意見及報價。敲定後，Toby會畫紙樣、裁剪、造衫，她欣喜遇上的大部分是好客人，對她提出的意見很接納和信任，工作順逐。「只是我頭一、兩年我不斷叫救命，由於會遇上不同的衣服，涉及到不同技巧，總有我不熟悉的範疇，要四處問裁縫師傅；也要造好耐，根本不合乎成本效益，幸經驗不斷累積。」原本打算只做一年，結果泥足深陷，已度過9年光景。

她不斷思考，若果我要改變大眾這想法，究竟從可入手？深明難只靠一人之力，於是想到與品牌合作。Toby一年後遇上「小時光」獨立小店，將過季衣服給她再造不同新系列。她更連繫業界不同的主事人一同提倡Upcycling，陸續與不同品牌、NGO甚至是藝術單位合作。

改造離世爺爺的舊褲子

「很多環保行為會講不好做這做哪，倒不如令大眾覺得如何達致，而且從心出發想做，或者做了有何好處。所以我把Upcycling集中在故事上。」她的客人中，有一個男士熱愛時裝，對一條山本耀司的褲子剪裁情有獨鍾，給了她作參考，把已離世爺爺的7條舊褲子讓她改造。他很喜歡Toby的刺繡手藝，把爺爺留下的電話簿及寫過的筆迹，把字體繡在褲上。」

▲ 這條由客人爺爺的褲子改造的補子，繡上爺爺的筆迹。（被訪者提供）

由衣服迫爆衣櫃，Toby頓悟衣服是貴精不貴多，她現在近乎沒買衣服。家中有些長輩已過世，她藉衣服與他們延續關係，穿上他們的舊衣。訪問當日，Toby就穿上離世的婆婆的再造舊衣，裁成oversized予人感覺不老套，她在背部添了蝴蝶結，非常fashionable。

一些人愛添新衣，不顧後果的買買買，Toby說第三世界的人也有衣服過多問題。「棄掉衣服輕易而舉，尼龍到了堆填區需時數百年才能分解。每日接收幾百噸，要用上幾多時日分解？」

她感慨，快速時裝花幾十元唾手可得，往往忘掉要欣賞一件衣服的設計及製作過程，與衣服失去連繫。她一針一綫密密縫，就是要修繕人與衣服的關係。

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設計營商周城區活動 2022

「設計營商周城區活動」是一個創意商業及設計和創意集群的起動計劃，由香港設計中心舉辦、香港特別行政區政府「創意香港」為主要贊助機構。

踏入第五屆，活動於11至12 月期間於深水埗、荃灣、土瓜灣、西貢、中環和香港仔等主要設計和創意集群區舉辦逾百個設計活動。Toby Crispy會參與以下活動：

城區活動2022 X 時間衣務所 X Wontonmeen

《長衫狂想曲：一個深水埗的時裝故事》

重點活動日期：12月3日至4日

地點：Wontonmeen（荔枝角道135號）

活動詳情：https://bodwcityprog.com

記者：周美好