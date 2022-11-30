【冬季流感】公院內科求診人次破疫情前水平　醫管局稱疫情加劇或削非緊急服務

▲ 公院內科求診人次已破疫情前同期水平，醫管局不排除疫情加劇需削非緊急服務。（梁偉榮攝）

今年冬季或受新冠及流感夾擊，醫管局今（30日）公布應變措施。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，現時經急症室入內科求診人次已破疫情前同期水平，憂隨防疫措施放寛及市民外遊增多，入急症室求診人次亦會由現時每日5,000多，重返至疫情前近6,000；他指現時醫管局仍能維持正常非緊急服務，但如疫情加劇，不排除需調整服務。

新界東醫院聯網部門主管（家庭醫學）梁堃華表示，據衞生署最新數據顯示，上周流感感染率已升至接近1%，「較再對上一周零點幾百分比有微微上升」。黃立己表示，現時急症室每日求診人數為5000多，擔心隨防疫措施放寛及市民外遊增多，會重返至2018年至2019年疫情前近6000水平；而現時經急症室入內科人次為1000多，已破疫情前同期水平。

提到近日疫情升溫，黃立己表示局方已調整病房間隔及更有效使用病床，故未有調整非緊急服務，因在疫情常態化下，「唔想有等咗好耐嘅病人再延後入院」，但不排除如疫情再嚴重，需要調整服務。

黃立己續指，已向各醫院聯網分配超過7.9億撥款應對冬季流感，「暫時相信都夠，唔夠可增加撥款」，與去年相若，惟去年只使用5.4億，「去年入院人數唔係十分多，用唔哂啲預算」。

在人手方面，醫管局今年度預計會增加90名醫生、650名護士、330名專職醫療人員，按年分別增加1.4%、2.2%及3.6%，並會繼續實施特別酬金計劃；病床方面會加開394張新病床，及設800多張臨時病床。

醫管局普通科門診服務亦會增加約1.8萬個額外的服務名額，包括長假期中約3,500個額外的服務名額。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者： 鄧凱文