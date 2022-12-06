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【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

食用安全 11:30 2022/12/06

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

16款不含雌激素雞翼名單。

雞翼煮法多樣，是不少港人喜愛的家常菜式，但坊間一直流傳雞翼含有雌激素，擔心食用後會影響健康。TOPick委托本地生物科技公司「水中銀」進行測試，有16款雞翼不含雌激素，被評為「品質卓越」。

最新影片推介：

TOPick今年9月至10月期間從本港各大超市購買了16款雞翼，售價由$39至$89不等，並委托本地生物科技公司「水中銀」進行檢測。

水中銀利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」評級，即品質卓越。

點擊下圖看16款不含雌激素雞翼名單：

    點擊圖片放大
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攝過量雌激素可致內分泌失衡

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平博士指出，雌激素是指女性荷爾蒙，是人體自我產生的激素。在正常情況下，人體不需要額外攝取雌激素，但隨著工業化發展、環境的污染，令很多產物出現影響內分泌系統的物質，包括獸藥、農藥等，這些外來影響物質，簡稱雌激素，又名內分泌干擾化學物。

過量攝取雌激素可能引發人體各種疾病並導致內分泌失衡，如癌症（包括乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌、甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

孕婦、兒童、患癌症或腫瘤疾病，以及患有乳腺組織增生的人士，都不建議過量吸收含有類雌激素物質的產品。

陳博士建議，消費者選購雞翼時，可參考以上安全清單，並留意包裝上是否標明不含雌激素。

水中銀首席技術官兼歐盟及英國註冊毒理學家陳雪平。（林綺虹攝）

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記者：沈佩珊

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