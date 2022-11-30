【減肥恩物】美國研究揭薯仔1種食法　血糖不上升8周持續進食減13磅

▲ 美國研究揭薯仔1種食法，血糖不上升，8周持續進食可減13磅。

大眾對薯仔的印象，許多時會與「高脂」、「高熱量」劃上等號。但美國一項最新研究卻發現，薯仔營養豐富，不僅不會增加患上第二型糖尿病的風險，更是構成健康飲食重要一環，且更有助減肥。

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美國「彭寧頓生物醫學研究中心」（Pennington Biomedical）最近一項為期8星期的研究，接受測試的36名人士年齡介乎18至60歲，都是受肥胖、超重或體內對胰島素產生抗拒（Insulin Resistance）等問題所困擾。

測試將受試人員分成兩組，一組是將午餐及晚餐中的40%肉類換成豆類；另一組則是換成薯仔，其中薯仔是經連皮煮熟之後，冷藏12到24小時，從而降低升糖反應。

結果發現，進食薯仔的組別平均減輕了5.8公斤（12.8磅）；而攝取豆類的組別，體重則平均減輕4公斤（8.8磅）。至於在胰島素抗阻問題上，兩個組別的人士都得到改善。

薯仔連皮食更佳

營養師黃凱詩曾撰文稱，薯仔是很健康的食物，且有助瘦身。一個中型約170克的薯仔含161卡，脂肪只有0.2克，絕對是百分百低脂食物。除了脂肪少，其他有益的營養素也豐富，這個分量已有3.8克纖維，無論維他命C、B6或鉀質，均佔每人每日所需的四分之一，不過薯仔連皮吃更佳。

另外，薯仔也含有多酚類抗氧化營養素。近年研究更發現，薯仔含有抗性澱粉，這種物質較難被人體吸收，反而成為腸臟益菌的食糧，對控制血糖和體重更佳，進食後亦產生較強的飽肚感，對控制胃口有正面作用。

黃凱詩撰文並指出，薯仔煮熟後，若先雪凍後才吃，其抗性澱粉含量會更多。有時自製日式薯仔沙律作為另一天晚餐，也是個不錯的減肥食法。

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責任編輯：羅嘉欣