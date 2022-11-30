【三隧分流】西隧收60紅隧東隧劃一收30　下一步引入「不同時段不同收費」

▲ （梁偉榮攝）

西區海底隧道的專營權將於明年8月1日屆滿，政府將收回專營權並推「三隧分流」方案，據運輸及物流局提交予立法會交通事務委員會的文件，政府建議，私家車西隧收費減10元至60元，紅隧及東隧則分別加10元及5元至劃一30元。

文件顯示，政府建議三條過海隧道繼續維持全日固定收費；以及較溫和調整私家車的收費水平，和調整的士隧道費，而其他車種的收費則維持不變。

在私家車收費方面，政府稱，紅隧和東隧分別於1999年及2005年上調收費後便沿用至今，整體過海車流持續增加。在繁忙時段，過海私家車流量在過去十年顯著上升20%，導致紅隧和東隧的擠塞情況日益加劇。因此，政府首要藉著收回西隧的契機，在下調西隧收費以回應市民普遍期望的同時，避免引發大量額外車流；此外亦須適度上調紅隧和東隧的收費，以維持現時整體過海交通量。政府建議由收回西隧當日，即明年8月2日起，私家車的過海隧道收費水平有以下調整：

西隧 紅隧 東隧 現時收費 $75 $20 $25 建議收費 $60 $30 $30

至於的士，政府建議對使用任何一條過海隧道的過海的士，全日劃一收取25元的隧道費。與目前的附加費安排一樣，過海的士乘客需要支付去程及回程隧道費，即共50元。 政府認為，有關安排可避免沒有載客的士集中使用收費較低的紅隧和東隧回程過海，減輕這兩條已擠塞隧道的壓力。

文件也提到，政府會在實施全日固定收費，一年內全盤檢視情況，引入「不同時段不同收費」，並會在草擬第一步的法例修訂時，研究加入條款允許政府能適時按照交通情況的考量以及在特定的條件下微調收費水平，或調節收費時段的實施時間，而無需事先通過修例才可實施，當局計劃在明年第一季開展相關法例修訂。

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責任編輯：黃小冰