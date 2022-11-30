【女王的密令】麥美恩吳若希任經理　率8型男接受兩個月星級特訓

▲ 監製樂易玲（中）委任麥美恩及吳若希當星級經理人。

由樂易玲監製全新經理人育成真人秀節目《女王的密令》由麥美恩（Mayanne）及吳若希（Jinny ）任星級經理人，各自挑選4位通過幕後初選且具備演藝經驗的男生，開展為期兩個月的密集式訓練，爭奪未來的演出席位。

節目中有8位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地。

▲ 參加者騷肌。

吳若希為麥美恩搵男友

當中有曾演《欺詐劇團》的Enson劉頌鵬 、自閉症治療師Kenneth莊肇浚、「翻版胡鴻鈞」Henry陳力行、肌肉財務策劃師Peter布柏軒，陽光型男Kyle李爾晨、「翻版丁子朗」Jason羅智誠、模特兒Wilson張智揚，以及有「爆肌文青」之稱的健身教練Solid。

面對全男班的節目嘉賓，盛女麥美恩與人妻吳若希非常振奮，吳若希更稱：「做經理人事小，先幫Mayanne找男朋友事大！」

▲ 兩姊妹為「爭仔」反目？

盡全力助參加者

在兩個月的密集式訓練內，吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷。

而麥美恩更直言自己會很嚴格，「我不是來玩，我是來幫助你們的。」並分享自己入行多年的內心感悟： 「哪怕你覺得那不是一個機會，其實每一件事都是一個機會。」希望入行仔仔珍惜每一個機會，盡全力做到最好，才有可能被人看到。

兩位主持人的真情流露，與仔仔們滿腔熱忱，令節目更添溫馨。

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