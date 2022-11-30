  • 20°C
香港時間 : 20221130日 (週三) 20:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女王的密令】麥美恩吳若希任經理　率8型男接受兩個月星級特訓

娛樂 18:56 2022/11/30

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

監製樂易玲（中）委任麥美恩及吳若希當星級經理人。

由樂易玲監製全新經理人育成真人秀節目《女王的密令》由麥美恩（Mayanne）及吳若希（Jinny ）任星級經理人，各自挑選4位通過幕後初選且具備演藝經驗的男生，開展為期兩個月的密集式訓練，爭奪未來的演出席位。

節目中有8位風格不同並各有所長的仔仔，都是滿懷希望，盼在演藝圈取得一席之地。

參加者騷肌。

吳若希為麥美恩搵男友

當中有曾演《欺詐劇團》的Enson劉頌鵬 、自閉症治療師Kenneth莊肇浚、「翻版胡鴻鈞」Henry陳力行、肌肉財務策劃師Peter布柏軒，陽光型男Kyle李爾晨、「翻版丁子朗」Jason羅智誠、模特兒Wilson張智揚，以及有「爆肌文青」之稱的健身教練Solid。

面對全男班的節目嘉賓，盛女麥美恩與人妻吳若希非常振奮，吳若希更稱：「做經理人事小，先幫Mayanne找男朋友事大！」

兩姊妹為「爭仔」反目？

盡全力助參加者

在兩個月的密集式訓練內，吳若希無私分享自己剛出道時無人問津，嘗試很多方法希望給觀眾留下印象的經歷。

而麥美恩更直言自己會很嚴格，「我不是來玩，我是來幫助你們的。」並分享自己入行多年的內心感悟： 「哪怕你覺得那不是一個機會，其實每一件事都是一個機會。」希望入行仔仔珍惜每一個機會，盡全力做到最好，才有可能被人看到。

兩位主持人的真情流露，與仔仔們滿腔熱忱，令節目更添溫馨。

最新影片推介：陳山聰專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波
15:53 2022/11/21
【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波
【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場
17:02 2022/11/25
【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
今日 11:58
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
【仔仔一堂】型男主廚Kenny自爆缺乏安全感　 HoHo與Louis爆發小學雞事件
今日 17:33
【仔仔一堂】型男主廚Kenny自爆缺乏安全感　 HoHo與Louis爆發小學雞事件
【仔仔一堂】大學講師Andrew成搶手貨　台灣怕醜仔Kevin廣東話超萌【多圖】
17:59 2022/11/29
【仔仔一堂】大學講師Andrew成搶手貨　台灣怕醜仔Kevin廣東話超萌【多圖】

你可能感興趣

【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波
15:53 2022/11/21
【CP訓練營】Zaza高調踩場爭Kyle焫㷫「正印」　Gillian以兩字回應爭仔風波
【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場
17:02 2022/11/25
【CP訓練營】排球男神好豔福獲三女睇中　Kyle與Gillian激吻連場
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
今日 11:58
【仔仔一堂】王賢誌39歲初嘗戀愛滋味　與初戀情人結婚成首位同性婚姻藝人
樂易玲 麥美恩 吳若希 TVB 綜藝節目

最高瀏覽

【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
13:21 2022/11/29
【家居安全】2歲男童因家中長期發霉　患嚴重呼吸系統疾病亡
【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
18:18 2022/11/29
【非禮女童】11年前戀上女友13歲胞妹　59歲兼職導師認非法性交候判
【性研究期刊】另一半出軌有先兆？　外遇者有3大性格特質
18:04 2022/11/29
【性研究期刊】另一半出軌有先兆？　外遇者有3大性格特質