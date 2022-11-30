【香水品牌】8大名牌香水品牌推介　選擇合適香水顯個性魅力

▲ 8大名牌香水推介。

每個人都有合適自己的香水，香水是其中一個令人留下印象的方式，不但可以展現不同面貌的自己，也是一種代表自己「心情」的東西。

TOPick為大家搜羅8大名牌香水品牌，讓大家為選擇出最能代表自己的香水，凸顯個性魅力。

1. JO MALONE

▲ （圖片來源：官網）

JO MALONE為英國香水品牌，香水以簡約的香調為主，只有一兩種主打香調。

JO MALONE的常態香水有很多，大約有30種，大多數以柑橘、果香、花香、清新花香、辛辣、木質等六大調性分類，還可以混搭打造專屬氣味，亦會定期推出不同香味的香水。

2.CHANEL

▲ （圖片來源：官網）

CHANEL的品牌起源地為法國，在1921年推出了 N°5系列的香水，可說是世界最暢銷的香水之一，香水用上百種香精調配而成，每次都會推出不同版本的N°5來詮釋此經典氣味。

3.Dior

▲ （圖片來源：官網）

Dior以甜美的「Miss Dior」為首，還有金色細頸瓶「J’ adore」，都是受女士歡迎的香水，適合不同的年齡層，以花香調為主，當中Miss Dior的淡香水，香調以獨家合作玫瑰田製作而成。

4.TOM FORD

▲ （圖片來源：官網）

TOM FORD香水樽身是標誌性的方形設計為主，當中「私人調香系列」特別受歡迎，以一兩種頂級原料為主，沒有前、中、基調的香水結構，打破了傳統香水的結構與性別限制，令每款香水的個性更為突出。

5.Gucci

▲ （圖片來源：官網）

Gucci除了服裝及手袋上有其印花元素，就連香水都以印花示人。當中Bloom系列靈感來自於繁花盛放的花園，打造清新的白花香味，仿如置身於花園一樣，以呈現女士的多樣個性及活力。瓶身採用淡粉紅正方形的磨砂透光玻璃為主，十分吸晴。

6.Diptyque

▲ （圖片來源：官網）

Diptyque由三位藝術出身的好友一起建立的品牌，香水以圓滑的橢圓玻璃瓶為設計，復古優雅的樽身還附有手繪圖樣。其香水產品分為柑花香、橘香、木香、東方香調及34五種類別，當中花白及木香的香調最受歡迎。

7.Chloé

▲ （圖片來源：官網）

走淡香路線的Chloé香水，以花果清香的氣味為主，擅長製作法式玫瑰香味為主的香水，詮釋了女性的高雅清新，樽身以玫瑰色絲帶繫於瓶口，點綴香水的樽身，低調得來又帶點奢華感。當中Chloe同名女性淡香水，是搶手必入款。

8.HERMÈS

說到HERMÈS，各位女士一定聯想到手袋及絲巾，但其實HERMÈS的香水亦同樣出名。HERMÈS的香水給予人一種成熟穩重感。從經典的花園系列、男女都愛的大地香、還是充滿活力的Twilly等，都是HERMÈS香水的主打。

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責任編緝：蕭雅文