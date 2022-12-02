【情緒健康】本港學童濫藥自殘日趨嚴重　家長宜實踐依附理論建立孩子安全感

▲ 家長不如實踐依附理論，建立孩子安全感，讓孩子贏在另一條「依附關係」的起跑線上。（《反起跑線聯盟》劇照）

去年在電視台播出了一套名叫「反起跑線聯盟」的電視劇，此劇播出後，引起不少迥響。「起跑線」一詞，又再在坊間熱烈被討論。你對你的子女，又有什麼期望? 你想他也「贏在起跑線」嗎?

作為父母，當然努力給予孩子最好，希望他們快樂健康，又有好的品格，與父母有良好關係。最好有優良的成績，多才多藝，精通兩文三語，好讓他日長大後，可以比其他人優秀，亦可以生活得舒適安穩，這期望本身並沒有對或錯。

不過近年來，有不同研究發現，香港孩子的快樂指數每況愈下，親子關係亦普遍較前疏離。更值得關注的是，學童情緒健康問題、濫藥、學童自殘，甚至自殺的情況日趨嚴重，兒童基本精神及身體健康亦受影響，似乎與上述普遍父母的期許背道而馳。

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依附理論建立孩子安全感

我們強調要贏在起跑線前，有否想過，其實可以轉轉賽道，贏在另一條——「依附關係」的起跑線上?

依附理論由英國發展心理學家約翰．鮑比 (JOHN BOWLBY)提出，由鮑比的學生瑪利．愛恩斯沃 (Mary Dinsmore Ainsworth)為理論作後續研究。理論指出人類在嬰幼兒時期，如父母(或主要照顧者)能陪伴及回應孩子的需要，與他建立良好的依附關係，並讓他相信父母是可靠的，就能建立起安全感。而此穩妥的依附關係，除為親子關係奠定基礎外，亦是孩子探索外間世界之重要基石。

當孩子建立穩定依附關係及安全感後，自然會勇於嘗試各項挑戰，縱使人生旅途上會出現形形色色困難，若有父母作為後盾，他亦能勇於面對。如父母能多加陪伴及回應他們需要，在良好親子關係帶動下，他們亦較願意學習，整體情緒亦會較穩定。而在足夠安全感下，亦容易培養孩子對周遭事物的好奇心及解難能力。

與其只專注為孩子製定藍圖，安排密密麻麻的時間表，贏在那一條以不停學習的「起跑線」，倒不如停一停，轉轉跑道，以多陪伴及聆聽孩子的需要 - 在他疲倦時，給他一杯果汁，對他說句「爸爸媽媽為你加油」；在孩子傷心或遇上挫折時，給他一個溫暖的擁抱，對他說句「爸爸媽媽會陪你一起面對」等來回應孩子的需要，試試讓自己及孩子贏在「依附關係」的起跑線上，可能會有意想不到的效果！

原文題為「贏在『起跑線』？！」

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撰文︰聖公會聖基道兒童院同心牽中心主任葉浩貞姑娘