【預防癌症】科學委員會建議免疫功能正常人士　改為接種2劑子宮頸癌疫苗

▲ 科學委員會建議免疫功能正常人士，改為接種2劑子宮頸癌疫苗。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會昨日（29日）討論本地接種子宮頸癌疫苗，科學委員會建議免疫功能正常的9至14歲人士維持接種兩劑子宮頸癌疫苗，而免疫功能正常的15歲或以上人士可由接種3劑改為2劑。

目前，香港兒童免疫接種計劃為合資格的適齡女小學生提供子宮頸癌疫苗接種，以預防子宮頸癌。衞生署轄下的學童免疫注射小組會提供外展接種，到學校為就讀小學五年級的女童接種首劑疫苗，第2劑疫苗則於女童升讀小學6年級時接種。

科學委員會檢視了海外和本地最新科學實證，考慮世界衞生組織最新建議和海外的實踐經驗後，建議政府為女中學生或較年長的女童（18歲或以下）補種子宮頸癌疫苗。

專家亦分析了海外的研究數據及香港的情況，認為把男童接種子宮頸癌疫苗納入恆常的接種計劃後所帶來的額外益處有限，故現階段不建議把子宮頸癌疫苗納入男童的免疫接種計劃內。

另外，就有關子宮頸癌疫苗的接種劑量，科學委員會檢視了世衞建議、海外的實踐經驗和科學實證，建議免疫功能正常的九至14歲人士維持接種兩劑疫苗，而免疫功能正常的15歲或以上人士可由接種3劑改為2劑。然而，科學委員會仍建議免疫力弱人士應接種三劑疫苗。

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責任編輯：李榮忠