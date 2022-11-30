【叱咤樂壇】MC張天賦現身科大做調查　遭學生捕獲即場唱《老派約會之必要》

▲ MC張天賦（右）與梁文禮。

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》主題是「流行 定流行」。但甚麼東西會流行？從來沒有公式。



為掌握各個界別的流行情報，叱咤903 DJ將聯同一眾歌手化身「流行數據師」走訪不同的地方去收集「流行數據」，進行「呢度流行」數據調查。先登場有MC張天賦及梁文禮，他們化身「流行數據師」到訪香港科技大學，向同學們調查「呢度最流行嘅宿舍活動？」



在訪問同學前，MC表示自己對於流行的定義是「好似季節咁係一個循環」，由於他從來沒入住過宿舍，所以開玩笑地猜測科大宿舍或會流行「老派約會」。

其後，MC及阿禮便從同學口中得悉原來科大宿舍設有「猛男會」以及「修身堂」兩個樓會，其中「猛男會」的歷史最悠久，而且匯聚一眾猛男；而「修身堂」則美女如雲，會經常一起吃火鍋。

▲ MC張天賦被大學生野生捕獲。

MC即場唱《老派約會之必要》



於訪問期間，MC深受科大學生愛戴，成功吸引大批科大學生上前圍觀。

有同學更趁機向他表示經常會聽《老派約會之必要》，大讚非常動聽。而MC亦沒讓在場同學失望，即興唱出該首歌的一小段。

最後，MC及阿禮成功調查得出科大宿舍最流行的三大活動，而排名第一的流行活動是竟然是溫書，兩位「流行數據師」均表示錯愕，阿禮更忍不住笑言：「我覺得有啲假！」而MC則對調查結果感失望：「竟然無聽歌或者係玩音樂嘅環節，但我相信佢地係一路溫書一路聽歌！」

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