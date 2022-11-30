【買車糾紛】電動車延期交貨苦主疑車行沒貨照出售　代理商：廠方供應不穩訂戶可選退款

▲ 電動車延期交貨苦主疑車行「坐地起價」，代理商重申廠方供應不穩訂戶可選擇全數退款。（現代汽車香港圖片）

一批約160人訂購現代汽車IONIQ 5電動車，部分人早於今年3月10日公開發售時訂購，原預計明年首季至24年首季收車，惟近日獲通知，因廠方半導體短缺，導致交車日期要無限期延遲。苦主批評車行部份訂單沒標明售價，「連第一日落訂的人都無貨」，質疑代理商沒有向廠方申請銷售配額，或想提高定價再售。

涉事的仁孚行有限公司回覆指，因為全球半導體持續短缺，嚴重影響電動車的生產及供應，接獲廠方通知香港的訂單有可能押後至2024年後才能交貨，強調對延遲交貨感無奈。截至今年10月，消費者委員會接獲104宗有關所有一手汽車的投訴，其中25宗與電動汽車「延誤送貨」有關。

據苦主向本網報料，指現代香港IONIQ 5私家車由今年3月10日起公開發售，至今市場估算代理已收超過900張訂單。個別訂戶落訂時，現代香港銷售員皆有提到該訂單的預計交車日期，介乎2023年首季至2024年首季，部分更標明在訂戶的訂單上。

然而，由本月15日開始，訂戶陸續收到現代汽車香港代理來電，指因零件短缺，導致銷售商未能如期交貨，甚至要無限期延遲，要求準車主在限期前回覆繼續等待，還是退款，代理通知的內容概要如下:

即使早在3月上旬剛開售時已訂購者，2023年IONIQ 5配額未能確定，因此交車預期要無限期延遲；部分更稱2023全年將沒有IONIQ 5配送香港，更有機會延至政府一換一計劃到期後才能交付汽車;

延期原因為廠方半導體短缺，未能生產足夠IONIQ 5交付香港；

要求客戶決定退訂或繼續等候。決定繼續等候者將會收到代理正式文件，要求在一定限期內回覆接受無限期延期要求。

其後，於11月28日現代香港透過SMS通知各訂戶會發出一封名為「有關IONIQ 5最新情況的信件」。內容除大致複述電話上的內容，更要求訂戶在該信件寄出日兩星期內回覆，選擇當中的二個選項，包括選項一為接受現代香港無交車限期及無任何價格保證；選項二為退訂安排。

一眾苦主表示，絕大部分訂戶原以現代香港為香港知名汽車代理仁孚行旗下附屬公司的信譽投以信心，認為公司一定會履行合約精神如期交付汽車而決定落訂，未料碰到以上對訂戶不合理的狀況，深感憤怒及失望之餘，當中超過160位訂戶成立了一個維權群組準備向代理追究。

苦主黃先生指出，現代香港除了部分訂單沒有列明售價，違反合約精神外，更懷疑代理發布虛假訊息以脅逼車主接受退訂，「連第一日落訂的人都無貨，究竟代理商有無向廠商拎配額，定喺想訂戶退訂，再加價重新出售」，質疑代理商涉嫌違犯商品說明條例中的不良營商手法。他續指，訂戶現時選擇退訂對他們亦不公平，因為此前其他品牌的電動車已多次加價，如現在重新輪候，訂戶要負擔更昂貴的車價，強調未來一群苦主將向海關備案，以及向母公司現代韓國了解車輛出產情況是否如車行描述般。

仁孚行有限公司對延遲交貨感無奈，重申決定基於廠方方面缺乏生產原料，由於供應不穩定情況未能於短期內改善，廠方未能提供確實交付日期，所以提早通知訂購客戶車輛交付日期或有機會延遲至2024年或以後。特別是因為政府的電動車首次登記稅寬減安排「一換一」計劃有效期至2024年3月31日，除非政府決定延長計劃，否則之後購買IONIQ 5或會失去此電動車稅務寬減優惠，顧客因而要為買車支付的金額可能增加26萬港元或更多。為了讓客户盡早得到最新資訊及作出適時選擇，所以提供了兩個方案，包括全數退款，或繼續等待有關訂單，讓訂購客戶考慮及選擇。

截至今年10月，消費者委員會共接獲104宗有關所有一手汽車類別之投訴，當中30宗涉及「延誤送貨」，而其中25宗與電動汽車有關，涉及多間服務商。

消委會呼籲如雙方未能達成協議，消費者可向該會作出投訴，會方將按既定程序盡力調停。同時提醒消費者預訂任何產品或服務前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購；消費者亦應妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。

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記者：陳麗娜