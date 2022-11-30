【殺神夜】暴力聖誕「怒」人開殺戒　平安夜打到飛起變Violent Night

▲ 《殺神夜》

由製片人凱利麥科密克（Kelly McCormick)和大衛雷奇（David Leitch) 創立的87North Productions製作公司，向來以製作大膽前衛、打到飛起的動作片而出位，比如《殺手列車》（Bullet Train）、《殺神NOBODY》（Nobody），以及奇洛李維斯（Keanu Reeves）的《殺神John Wick》（John Wick）系列。

該公司最新作《殺神夜》（Violent Night）繼續打到七彩，而且更是由聖誕老人出手，由《怪奇物語》（Stranger Things）系列大衛哈伯（David Harbour），亦即在《黑寡婦》（Black Widow）演「蘇聯隊長」Red Guardian的性格演員，今次暴力聖誕老人。

不一樣的聖誕

導演湯米維高拉（Tommy Wirkola）表示執導《殺神夜》有幾個因素：「首先，我很有興趣拍一部聖誕電影，讓人們可以在每個聖誕節拿出來翻看的作品；此外，我非常喜歡那些與別不同和前衛的東西——我喜歡混合不同的風格，有喜感、有動作之餘，同時也充滿愛和感情， 《殺神夜》就是這樣，而且故事人物都很有趣和新鮮。」

影片故事講 一班僱傭兵喺果晚入侵有錢人家大宅，並將屋企內老幼禁錮成為人質，可是他們意想不到，聖誕老人卻現身反擊，把平安夜「Silent Night」變「Violent Night」。

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因此導演稱，很有興趣重新演繹一件大家很熟悉的東西。

他分析指出：「聖誕節是每個人都很熟悉的事情，很多人都有看過聖誕電影，所以當我看到這個故事時，我想：『只要我們能保留聖誕電影的核心精神，我們就可以盡情顛覆聖誕節的主題和陳詞濫調，並從中獲得樂趣。而在整部電影中，我們也向很多聖誕電影致敬，例如《虎膽龍威》和《寶貝智多星》（Home Alone）。』」