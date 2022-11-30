【校長論壇】田家炳基金會號召9間大學校長副校　論大學生德育培育工作不足

▲ 田家炳基金會董事局主席田慶先表示，先父田家炳希望通過教育培育學生德才兼備的理念，不會隨時代淡化。（受訪者提供）

積極推動中港澳台教育發展的田家炳基金會成立40周年，將於12月13日在會展舉辦教育論壇，成功號召8間資助大學及香港都會大學代表出席「9大院校校長論壇」，就本港大學生德育培育工作不足的原因及改善方法進行討論。

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下月13日舉行的教育論壇邀得9名大學代表出席專題討論，包括港大副校宮鵬、中大校長段崇智、科大副校郭毅可，以及都大校長林群聲等，由研資局主席黃玉山主持。據基金會介紹，近年香港社會事件反映本港大學側重研究，「一定程度使大學生德育培育工作不足」，形容學生品格修養、待人接物、歷史文化和尊重他人方面都有所缺失，基金會盼通過大學校長討論3大議題，包括學校如何提升德育或價值教育工作；在愈趨複雜的國際政治環境下培養學生「兼具國家文化民族情壞和國際視野」；以及平衡發展科技發展和人文關懷素養。

基金會總幹事戴大為今（11月30日）向傳媒分享，形容大學處於近年社會風波「風眼」，校長們也受到不同壓力，透露屬基金會諮議局成員的9間大學校長，近年亦曾在周年大會表達希望從小培養學生價值觀教育。身兼基金會董事局副主席、屯門仁愛堂田家炳中學首任校長戴希立則指，基金會過去主力推動內地教育發展，認為近年應更多投放資源到香港，包括推動本港學校德育，以及跟大學合作將A.I.引進中小學等。

此外，兩名著名學者亦會現身大談本港創科發展及中西文化交流，包括美國休士頓大學天普科學講座教授、科大前校長朱經武特意赴港，講題為「科學．技術．社會」；港大饒宗頤學術館館長、港大前副校長李焯芬則會以「從經學、到科學、到當代育」為題演講。

基金會創辦人田家炳長子、田家炳基金會董事局主席田慶先強調，基金會並非「屬於家人」，而是「屬於社會」，認為先父希望通過教育培育學生德才兼備的理念，不會隨時代淡化，他相信基金會仍有許多工作可以做，盼通過社會監察、社會人士多加響應，共同將中華文化優良傳統傳承下去。

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記者：馮琪雅