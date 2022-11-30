【冷鋒殺到】一夜驟降逾10度　周四氣溫低見14度

▲ 天文台表示，受強烈東北季候風影響，廣東氣溫顯著下降。（梁偉榮攝）

天文台表示，受強烈東北季候風影響，廣東氣溫顯著下降。本港今晚（30日）多雲，有幾陣雨。明早天氣相當清涼。明日星期四(1日)市區氣溫介乎14至17度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸間中吹強風。

天文台展望，星期五天氣仍然相當清涼。週末期間氣溫逐步回升。預料該季候風會在週末期間稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。受一股季候風補充影響，下週初早上天氣清涼。

根據自動分區天氣預報，周三(30日)中午12時，各區氣溫維持在22至26度，惟料晚上10時氣溫將急降至15至19度。而至周四（1日），全日市區氣溫將維持在14至17度，新界再低兩三度，多雲有幾陣雨。之後數日早上天氣相當清涼。至周日（4日）氣溫將稍為回升至18至23度。

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記者：黃穎津