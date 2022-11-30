【本地遊】大東山秋天行山攻略　賞芒草外兩個大熱打卡位

▲ 大東山是近年熱門行山地。（cmmmik授權刊登）

近年大熱的行山景點大東山，每到年底都是芒草盛開季節，亦成為不少行山友及拍攝者打卡之地，近日天氣轉涼，不少網民都發布大東山的靚相，成為秋日行山的熱門選擇。

高869米的大東山，是香港第3高峰，山頂一帶長滿芒草，長年吸引不少行山人士前往。

除了出名影芒草，大東山的「跳板石」亦深受歡迎，是遊人拍照打卡熱點，另外大東山及二東山之間的山坡上，還有爛頭營的小屋。

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陳奕迅曾在大東山拍攝《Taste the Atmosphere》唱片封面，一度令不少行山友在此取景，曾被網民封為「陳奕迅山」。

據旅發局官方資料，大東山每到秋天就滿山佈滿芒草，是文青至愛的打卡地點，亦是看日出、日落的好去處。不過大東山海拔869公尺，很多上坡路及石階，並不輕鬆，行山前要做足準備。

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《愛‧回家之開心速遞》林凱恩亦曾在大東山拍過不少靚相，她曾分享由伯公坳起步，行上打卡景點大東山，再到達爛頭營賞芒草遍野景色。之後沿鳳凰徑，經過雙東坳，落到南山，最後搭巴士離開。全段路程約7公里，行了6小時。

建議路線：伯公坳 >鳳凰徑 >大東山 >爛頭營、二東山、南山 >鹿地塘更樓 >梅窩

長度：約9公里

時間：4.5小時

難度：困難，前半段的山路多是上坡路，後段要沿著長長石階下山

交通：東涌站B出口搭3M、11或23號巴士至伯公坳站

記者：Eric