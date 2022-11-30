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【簡約公屋】被指簡約公屋造價較傳統公屋更昂貴　何永賢指成本與過渡性房屋相若

社會 21:16 2022/11/30

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房屋局局長何永賢。（資料圖片）

房屋局局長何永賢今日（30日）在社交平台發文表示，留意到不少人對簡約公屋成本有疑問，故針對誤解作解說。

坊間有聲音質疑，簡約公屋的造價比傳統公屋更加昂貴。何永賢解釋，簡約公屋的價錢不是簡單的除數，將撥款總數除以30,000個單位那麼簡單，因為單位建造以外，還有不少基礎設施、地盤的獨特性和外部工程等等要顧及。

她續指，事實上，簡約公屋與過渡性房屋的建築成本相若，但有別於過渡性房屋最高三四層的設計，例如今次公布的屯門兩個簡約公屋項目均會興建16層至18層，因此還要考慮加設多部升降機、結構加固以抵禦風力等，連機電設備也要提升，故此亦要增加相應支出。

何永賢又稱，屯門兩個選址位置便利，旁邊就有輕鐵站/巴士站，處於成熟社區，附近配套齊全，期望可地盡其用，加快建設，為更多現處不適切居所的市民盡心盡力盡快提供選擇。

何永賢強調，推出簡約公屋的初心，正是想照顧居於惡劣環境、未能即時上樓、並已輪候3年或以上的合資格市民，讓一家幾口不用再擠於狹小空間，也讓他們重拾對生活的信心與盼望。要快速及大量地為有需要市民提供居所，並不能單以金錢去衡量，但當局必定會在推展簡約公屋時盡力追速度、控預算。

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記者：黃穎津

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