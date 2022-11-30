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【國安法釋法】陳清霞︰特首提請釋法既需要又必要　予以堅決支持

政治 22:16 2022/11/30

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陳清霞認為特首李家超提請人大釋法有必要。（資料圖片）

行政會議成員陳清霞表示，如果讓沒有本地全面執業資格的海外律師，參與勾結外國或境外勢力，危害國家安全事件的抗辯，就是為外部勢力的插手干預，開了方便之門。她認為，特首向中央提交維護國安特定事項報告、建議提請釋法既需要又必要，予以堅決支持。

陳清霞表示，必須深刻認識全國人大常委會制定香港國安法的立法背景、原意和目的。也必須看到，香港國安法實施2年來，外部勢力始終沒有停止惡意攻擊，有外國政府和一些政客插手干預香港國安案件的審理，粗暴干涉中國內政及特區事務。

她又指，一些人總是簡單套用審理一般案件的原則、程式和習慣，而不能正確認識全國性法律的憲制地位及其適用和執行，「說到底就是缺乏『一國』概念。」

陳清霞相信，通過人大常委會對香港國安法有關條款的權威性解釋，能更好地排除干擾、不折不扣貫徹落實香港國安法，更好地維護香港社會穩定和國家安全，更好地推進「一國兩制」在香港成功實踐。

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責任編輯：關景騰

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